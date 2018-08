Lukijalta: Fossiilienergiasta on päästävä eroon

Poikkeuksellisen kuuma kesä sai suomalaiset heräämään ilmastonmuutokseen. Viimeistään nyt tuntuu olevan kaikille selvää, että tarvitsemme kiireellisiä ja konkreettisia tekoja, jotta ilmastokatastrofi saataisiin estettyä.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa meillä ei enää ole sellaista ylellisyyttä kuin aika. Sipilän hallituksen ilmastopolitiikka on ollut surullista seurattavaa, mutta hallitusta on kiitettävä yhdestä tärkeästä energiapäätöksestä: kivihiilen kiellosta. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää kuitenkin kaikista fossiilisista polttoaineista luopumista. Siksi kivihiilikielto ei yksin riitä.

Tarvitsemme sitovan lainsäädännön kaikista fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Ilmastolakia tulee vahvistaa asettamalla fossiilisille polttoaineille sitovat takarajat, jonka jälkeen niiden käyttö olisi kiellettyä.

Mikäli hallitus on tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, se päättää kivihiilen lisäksi sitovasta aikataulusta myös turpeen, maakaasun sekä fossiilisen öljyn kieltämiseksi jo budjettiriihen yhteydessä.

Kiellossa on pehmeämpiin sääntelyn keinoihin verrattuna etuna sen selkeys ja uskottavuus. Kaikille, niin äänestäjille, investoijille kuin yrityksillekin on selvää, mitä tarkoittaa se, että kivihiilen käyttö energiatuotannossa on kielletty 2029 kesästä lähtien.

Samalla Suomeen luodaan ennustettava energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa suosiva liiketoimintaympäristö. Mitä nopeammin sitovista takarajoista päätetään, sitä enemmän sopeutumisaikaa jää ja sitä kustannustehokkaammin muutos voidaan viedä läpi.

Ensi kevään vaaleista on tehtävä ilmastovaalit.

Jokaisen puolueen on tuotava läpinäkyvästi esille omat korttinsa: mihin toimenpiteisiin puolueet ovat valmiita sitoutumaan, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.

Emma Kari

kansanedustaja (vihr)