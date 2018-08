Lukijalta: Kansakunnan asumista pohdittava kaikista näkökulmista

Taloustutkimuksen Ylelle tekemä mielipidetutkimus koko maan asuttuna pitämisestä viritti taas keskustelun kaupungistumisesta ja maalla asumisen hinnasta kansantaloudelle.

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi kesäkuussa selvityksen siitä, mistä lähtien asukas alkaa tuottaa kustannusten asemesta kunnalleen tuottoa. Näitä molempia ei vielä ole samassa yhteydessä käsitelty.

Selvityksen mukaan kuntalainen alkaa tuottaa kunnalleen keskimäärin vasta 58-vuotiaana. Siihen asti, eli lähes koko työuransa, hän saa maksaa kunnallisveroa kotikunnalleen ennen kuin päivähoito-, neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulutuskulut ynnä muut on kasvattajakunnalle kuitattu.

Eri kuntien välillä on luonnollisesti suuria eroja, puoleen ja toiseen. Vain 10 kunnassa keskiarvokuntalainen muuttuu kuntatalouden kannalta positiiviseksi ennen kuin täyttää 40 vuotta. Rasitteeksi kuntataloudelle asukas muuttuu uudelleen keskimäärin 79-vuotiaana.

Taloustutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista pitää koko Suomen asuttuna pitämistä tarpeellisena.

Toisaalta kuitenkin yleisesti väitetään Suomen maaseudun asuttuna pitämisen olevan Suomen kansantaloudelle rasite. Perusteena nähdään kasvukeskusten ulkopuolisten maaseutukuntien ja kaupunkienkin saamat valtionavut, jotka ovat asukasta kohti kasvukeskusten saamia valtionapuja suuremmat. Kasvukeskusten sanotaan joutuvan elättämään maaseutukuntia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Näin yhteiskuntaa harrastavan maallikon kannalta katsottuna tuntuu oudolta, että alueet, jotka luovuttavat valmiiksi koulutettua työvoimaa vahvistamaan verotuloillaan vastaanottajakuntien taloutta, koetaan vastaanottajakuntien taholta rasitteeksi. Onhan heillä mukanaan usein vielä asunto- tai tilakaupoista syntyneet pienet myötäjäisetkin alkupääomaksi asunnon hankkimiseen ruuhka-Suomen ylihintaisilta asuntomarkkinoilta.

Kun kaupungistumisen megatrendi oikein kunnolla on mennyt ainoana totuutena päähän, on varmaan mahdotonta kyetä näkemään asian liittyviä muita näkökohtia.

Kun jalkapalloilija siirtyy suurseuraan ”tekemään tulosta”, kasvattajaseura saa pelaajasiirrosta siirtosopimuksen hintaan perustuvan siirtokorvauksen. Kulttuuriero?

Koko Suomen asuttuna pitäminen on sinällään aika epämääräinen käsite. On hyvä huomioida, että tällä hetkellä lähes kolmasosa Suomesta määritellään asumattomaksi.

Asian ydin on siinä, mikä on tarvittava asukasmäärä, kriittinen massa, joka tarvitaan alueen pitämiseksi toimintakykyisenä niin, että siellä on riittävästi asumisen ja elinkeinotoiminnan tarvitsemia palveluita.

Toisaalta on kysymys siitä, kuinka laajoja asumattomaksi määriteltävät alueita voivat olla, ennen kuin siitä alkaa olla haittaa muulle yhteiskunnalle, muun muassa kasvavan biotalouden toimintakyvyn tarvitseman työvoiman turvaamisessa.

Tässä katsannossa Ilkka Kanervan ja Johanna Luukkosen puheenvuoro (TS 6.8.) seutukaupunkien merkityksestä saa vielä lisäarvoa.

Ismo Saari

Salo