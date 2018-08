Lukijalta: Tasapainoilua luonnon kanssa

Turun Ruissalossa metsästettiin viime syksynä kauriita ja peuroja. Tänä vuonna metsästystä jatketaan.

Pieni osa ihmisistä ei hyväksy metsästystä, eli heidän mielestään luonnon pitäisi itse suorittaa rajoittaminen.

Tuhot ovat Ruissalossa sitä luokkaa, että metsästys on ainoa vaihtoehto. Toivottavasti metsästäjät suoriutuvat urakastaan, sillä peuroja on maakunnassa paljon. Myös muuta riistaa on metsästettävä.

Naakan suojelu lopetettiin niiden maataloudelle ja rakennuksille aiheuttamien tuhojen takia. Tällaisia ratkaisuja pitäisi pystyä tekemään muidenkin eläinten kohdalla.

Toiveeni oli, että nykyinen ympäristöministeri hoitaisi merimetso- ja valkoposkihanhiasiat järjestykseen. Valitettavasti näyttää siltä, että työt jäävät hoitamatta.

Raumalla asioidessani pysäköin auton puiston viereiselle parkkipaikalle. Puisto oli valkoposkihanhien valtaama ja likaama.

Intiassa saavat nautaeläimet kuljeksia kaupungeissa vapaina, Suomessa valkoposkihanhet.

Kaupunkilaiset yleensä toivovat, että puistoja olisi enemmän. Viheralueista osan ovat vallanneet valkoposkihanhet. Näihin kannattaisi kokeilla samaa lääkettä kuin Ruissalon peuroihin. Virossa metsästetään valkoposkihanhia, näin pitäisi tehdä myös Suomessa.

Lehdistöllä on vuoden aikana ollut suosikkina metsänomistajat, jotka ovat suojelleet metsänsä ikiajoiksi. Suojelu tarkoitaa sitä, että metsä lahoaa ja kuolee.

Vapaaehtoinen suojelu on toisaalta hyvä ratkaisu. Silloin valtio käyttää vähemmän voimavaroja talousmetsien ahdistamiseen.Toivoisin joskus saavani lukea metsänomistajista, jotka hoitavat metsiä hyvin ja kasvattavat hiilinieluja.

Yleisönosastokirjoituksessa eräs mökkiläinen valitti, että hänen mökkitiensä varressa oli suoritettu avohakuu eli hänen mielestään metsä oli tuhottu. Huoli on turha,sillä parin vuoden päästä alueella on villivadelmaa, ja sitä voi poimia vapaasti. Muutaman vuoden päästä alueella on uusi komea taimikko.

Puuongelmia on monella 1960- ja 1970-luvuilla rakennetulla kesämökillä. Liian suuriksi kasvaneet puut varjostavat ja lahotessaan voivat kaatua mökin päälle. Puita ei ole raaskittu kaataa, ja pula voi olla myös kaatotyön suorittajista.

Lastenlasten saapuessa mökille soutuvene ankkuroidaan lähelle rantaa, sillä aurinkoa voi ottaa ainoastaan veneessä, koska mökille ei tule yhtään auringonsädettä tiheän metsän takia.

Mika Munkki

Vehmaa