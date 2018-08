Lukijalta: Eutanasiakeskustelu tulee jatkumaan

Monet saattavat ajatella, että eutanasiakeskustelu on nyt käyty ja se taukoaa, koska eduskunta äänesti kansalaisaloitteen eutanasialaista nurin toukokuussa 2018.

Näin ei kuitenkaan ole. Keskustelu tulee jatkumaan.

Elokuun lopulla on ministeri Annika Saarikon nimittämän asiantuntijatyöryhmän ensimmäinen kokous. Työryhmä tulee työskentelemään aina kesäkuuhun 2021 saakka. Työryhmä koostuu yli kahdestakymmenestä asiantuntijasta eri tahoilta ja itsekin olen sen jäsen.

Uskon, että työryhmän työ tulee olemaan haastavaa ja vaativaa. Nähtäväksi jää, onko mahdollista muodostaa yhteneväistä näkemystä ja linjaa. Minkälaisia mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita työryhmä aikanaan tulee suosittelemaan saattohoitoon, palliatiiviseen hoitoon sekä eutanasia-kysymyksessä, on mielenkiintoista nähdä.

Ei ole perusteluja sille, miksi ihmisen pitäisi kärsiä vastoin tahtoaan sellaisessa tilanteessa, jossa jäljellä on pelkkä raadollinen, erittäin tuskallinen kuolinkamppailu ilman riittävää lievitystä.

Kenenkään ei pitäisi joutua kärsimään jonkun toisen ihmisen maailmankuvan, moralismin tai pelon vuoksi. Siksi oikeus kuolla omasta tahdosta, jos palliatiivinen hoito ei auta, on tarpeellinen.

On hyvä asia, että asiantuntijatyöryhmä tekee selvityksen elämän loppuvaiheen hyvästä hoidosta sekä potilaan omasta tahdosta tapahtuvan eutanasian tarpeellisuudesta.

Lainsäädännöllisen muutostarpeen tunnustaminen on lähtökohta sille, että uudistuksia saadaan aikaiseksi. Suomalaisten tahtotila eutanasialaille on olemassa vahvana. Poliittisen päätöksenteon uskallus asiassa vielä puuttuu.

Jos ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden kehittämisen ja parantamisen näkökulmasta perustellusti on hyvä tehdä muutoksia lainsäädäntöön, niin silloin niitä on tehtävä. Se ei ole keneltäkään pois. Lainsäädännöllinen muutosvastuu on aina istuvalla hallituksella ja eduskunnalla.

Tiedän, että ministeriöt asettavat erilaisia asiantuntijatyöryhmiä eri aiheista ja on olemassa sitäkin ajattelua, että näihin työryhmiin upotetaan asioita pitkäksikin aikaa ehkä toivoen, että ne sinne myös jäisivät.

Itse kuitenkin osallistun tulevaan työryhmän työskentelyyn positiivisella ja aktiivisella mielellä. Katsotaan rauhassa, mitä tuleman pitää.

Suomen Lääkäriliitto edelleen vastustaa lakia eutanasiasta, mutta on lohdullista tiedostaa, että lääkärikunnassa on myös myönteistä näkemystä.

Lääkäri Juha Hänninen totesi Lääkärilehdessä 18.5.:

"Olemme siirtyneet jo ajat sitten kulttuuriin, missä holhoava potilas-lääkärisuhde on korvautunut kumppanuudella. Lääkärikunta on edelleen sairastamisen ja kärsimisen lievityksen eturintamassa. Lääkärikunta ei kuitenkaan määritä yhteiskunnan arvokysymyksiä yksin tai tyhjiössä. Eutanasiakin mahtuu lääkärin etiikkaan, vaikka Suomen ja maailman lääkäriliitot näkevät sen vielä eettisesti ongelmalliseksi".

Kari Viholainen

puheenjohtaja

Exitus ry