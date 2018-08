Lukijalta: Sotaveteraanien kotipalvelut turvattava lailla

Budjettiriihi lähestyy ja näyttää siltä, että sinne ei saada sosiaali- ja terveysministeriön toimesta lakiesitystä haavoittumattomien sotaveteraanien kotipalvelujen rahoittamisesta. Vastaava sotilasvammalaki on sotainvalideilla ollut jo vuosikymmeniä.

Minä olen pettynyt STM:n passiivisuuteen. Milloin on muita kiireitä tai muuten vaan tärkeämpää tekemistä. Soten valmistelu on vienyt kaiken ajan ja organisaatiouudistuskin on sekoittanut asianhoitajia, keitä he sitten lienevätkään. Vastuutahoa tai vastuun ottajaa ei tunnu löytyvän.

Minä olen tehnyt koko 40-vuotisen työurani sosiaali- ja terveydenhuollossa, siis STM:n johdettavana ja johdateltavana. Viimeiset työurani 20 vuotta toimin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päällikkönä tiiviissä yhteistyössä kovasti kunnioittamani ja arvostamani ministeriön kanssa.

Nyt tämä arvostus horjuu, jos ei kunniakansalaistemme viimeisten vuosien kotona asumista turvaavaa lakia saada tehtyä.

Asia ei ole teknisesti vaikea senkään takia, että veteraanijärjestöt ovat valmistelleet lakiluonnoksen, jonka pohjalta on kohtuullisen helppoa edetä.

On myös vedottu rahan puutteeseen. STM:n ei tule ensimmäisenä siitä puhua, vaan esittää tärkeän asian etenemistä. Rahaa kyllä löytyy, jos halua etenemiseen on.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Esimerkiksi oli tarkoitus varata 100 miljoonaa soten ja maakuntauudistuksen alueellisiin kokeiluihin. Kun sote lykkääntyy ja kokeilut todettiin laittomiksi, on muun muassa se raha käytettävissä. Lisäksi on STEAn rahaa jakamatta muutama sata miljoonaa. Näistä pieni osa voidaan käyttää veteraanien hyväksi, järjestökentän siitä kärsimättä.

Pahinta, mitä olen kuullut, on erään virkamiehen sanoneen, että lain kustannushyöty on heikko ja että kyllä vanhuspalvelulaki riittää.

Noin 10 000 veteraanin kotiin annettavien palvelujen vuosittainen hinta arvioidaan sadaksi miljoonaksi vuodessa. Arvio on matemaattisesti oikea, mutta Valtiokonttorin arvio perustuu siihen, että kaikki olisivat palveluja käyttämässä. Veteraanijärjestöjen arvion mukaan, kun otetaan huomioon veteraanien asumismuodot ja henkilöittäin arvioitava kotipalvelujen tarve, todellinen rahantarve lienee noin 60–70 miljoonaa euroa vuodessa. Kun summasta vähennetään tälläkin hetkellä budjetissa oleva summa ja sinne vuosittain taisteltava lisämääräraha, oikea lisärahan tarve on noin 30 miljoonaa.

Lakihankkeen takana on laaja poliittinen tuki. Puoluekokouspäätöksiä myöten on edellytetty lain laatimista.

Nyt on STM:n vastuuministerin poliittisella ohjauksella saatava asia nopeasti eteenpäin ja budjettiriihessä myönteinen päätös.

Laki on saatava voimaan 1.1.2019. Sen ovat nopeasti hupenevat kunniakansalaistemme joukot ansainneet.

Pekka Paatero

läänin sosiaali- ja terveysneuvos, emeritus

Turku