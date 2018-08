Lukijalta: Juhlavuotta viettävän tulliliiton merkitys korostuu brexitissä

Euroopan unionin kulmakivi tulliliitto täytti tänä vuonna 50 vuotta. Rooman sopimuksella 1957 perustettiin Euroopan yhteisö ja määrättiin, että perustetaan kaikkien yhteisön jäsenten välinen tulliliitto. Suunnitelma toteutui lopulta 1. heinäkuuta 1968.

Tuolloin yhteisön sisäisen kaupan jäljellä olevat tullimaksut poistuivat ja yhteiset tullit korvasivat kansalliset tullimaksut muun maailman kanssa käytävässä kaupassa.

Juhlavuosi käynnistettiin 26. tammikuuta Brysselin kaupungintalolla järjestetyllä tullipäivällä. Tilaisuuden päätteeksi parin korttelin päässä sijaitseva Manneken Pis -patsas puettiin belgialaisen tullivirkailijan asuun. Tulliliiton virallista 50-vuotispäivää juhlallisuuksineen vietettiin heinäkuussa.

Tulliliitto edustaa pitkälle vietyä EU-integraatiota. Esimerkiksi talous- ja rahaliittona tai veroasioissa EU:n yhdentyminen on toteutunut vain osittain.

Vaikka kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota osallistuvat talous- ja rahaliittoon, eivät kaikki kuitenkaan kuulu euroalueeseen, jonka rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki. Liiton syventämisestä puhutaan, mutta syvenemistä enemmän on tapahtunut laajenemista ”sivusuuntaan” uusien jäsenvaltioiden liityttyä mukaan.

Brysselistä käsin valmistellut direktiivit ohjaavat kansallista verolainsäädäntöä. Välilliset verot, kuten arvonlisävero ja valmistevero kuuluvat silti kansalliseen päätösvaltaan, toisin kuin tullit, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan. Vaikka EU:n sisäkauppa on tulleista vapaata, hankaloittavat kansalliset arvonlisäverot maittain vaihtelevine veroprosentteineen kaupantekoa.

Juhlavuottakin enemmän näkyvyyttä tulliliitolle on tänä vuonna tuonut brexit. Itse asiassa tulliliitto on noussut eroneuvottelujen edetessä ykkösaiheeksi. Eipä asia juurikaan ollut esillä siinä vaiheessa, kun järjestettiin kansanäänestys brexitistä. Tulliliiton arvo ja merkitys on ymmärretty Britanniassa toden teolla vasta nyt.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Brittien fokus on ollut erityisesti Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalla. Kuinka välttää tullimuodollisuudet poliittisesti herkällä rajalla? Samalla tullirajat muun EU:n sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ovat jääneet turhankin vähälle huomiolle – yhtään väheksymättä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä olevan rajan merkitystä.

Brittien taholta on myös otettu esille mahdollisuus jäädä tulliliittoon, vaikka EU-jäsenyys päättyisikin. Tämä olisi kuitenkin räikeimmillään sitä rusinoiden poimimista pullasta, johon EU:n 27 jäsenvaltiota edustavat neuvottelijat ovat suhtautuneet jyrkän kielteisesti.

Ratkaisu saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa brittien inspiroimana EU:n ulko-ovelle alkaisi tähyillä muitakin maita. Kuka komissaari tai valtionpäämies haluaisi antaa kasvonsa sellaiselle ratkaisulle?

Toki tulliliittoon kuulumisen jatkoajasta eli siirtymäajasta voidaan neuvotella. Siirtymäaika edellyttäisi kuitenkin erosopimusta, ja aika alkaa käydä vähiin. Erosopimuksen pitäisi olla valmis syksyllä puoli vuotta ennen eropäivää, ja eletään jo elokuuta.

Yhä mahdollisemmalta näyttääkin ero ilman erosopimusta. Tällöin Britannia jäisi Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen varaan mutta olisi välittömästi vapaa neuvottelemaan uusista kauppasopimuksista tullietuuksineen.

Tulliliiton jäsenyys ja itsenäinen kauppapolitiikka eivät sovi yhteen. Brittien jatkaminen tulliliitossa olematta EU:n jäsenvaltio ratkaisisi yhden ongelman. Kauppa EU-maiden – mukaan lukien Irlannin – kanssa jatkuisi entiseen malliin tulliasioiden osalta.

Tulliliiton jäsenenä briteillä ei kuitenkaan pitäisi olla oikeutta sopia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenvälistä tullietuuksista. Britit eivät myöskään voisi hyötyä nykyisistä EU:n solmimien kauppasopimusten etuuksista ilman, että sopimuksia muutettaisiin, koska Britannia ei olisi enää EU:n jäsen.

Ei ihme, että monet britit pitävät tilannetta painajaismaisena.

Upi Talsi

ylitarkastaja

Valtiovarainministeriön vero-osaston tulliyksikkö