Lukijalta: Lainsäädäntö ei kerro siitä, mikä on moraalisesti oikein tai väärin

Manolis Huuki kirjoitti Turun Sanomissa 5.8., ettei kansalaistottelemattomuus ole oikea tapa tehdä politiikkaa. Tekstin kantava ajatus on se, että Suomessa on maailman oikeudenmukaisin lainsäädäntö, eikä lakia tule missään tilanteessa rikkoa.

Lakiin vetoaminen on helppo argumentti, joka kuitenkaan ei sovellu yksin mittariksi moraalisia kysymyksiä arvioitaessa. Laki ei näet itsessään ole moraalinen, hyvä tai paha. Se on lainsäätäjien eli kansanedustajien enemmistön päätös. Pienimmillään vain 100 ihmisen mielipide.

Kuten julkisessa keskustelussa on tuotu esille, historia tuntee monia tapauksia, joissa lain rikkominen on ollut moraalisesti oikein ja sen seuraaminen väärin.

Rosa Parksista, Gandhista, apartheidistä tai holokaustista puhumalla ei ole tarkoitus rinnastaa pakkopalautuksia holokaustiin tai Aino Pennasta Rosa Parksiin, vaan osoittaa ymmärrettävin esimerkein, miksi lainsäädännön rikkominen ei ole aina yksioikoisesti väärin.

Toisin väittäminen kertoo puutteellisesta historian tulkinnasta.

Lakia tulee lähtökohtaisesti noudattaa. Kuitenkin harkittu ja väkivallaton kansalaistottelemattomuus on osa demokraattista yhteiskuntaa, ei askel kohti anarkiaa.

Kansalaistottelemattomuutta harjoittava henkilö myös hyväksyy lain määräämät seuraukset teostaan, eikä hyödy teosta itse.

Vihreä eduskuntaryhmä on viimeisen kahden vuoden aikana yrittänyt muuttaa hallituksen kohtuutonta turvapaikkapolitiikkaa ja kritisoinut sitä näkyvästi. Hallitus on siitä huolimatta heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa merkittävästi ja tiukentanut Migrin säännöksiä poliittisen ohjauksen avulla. Lisäksi se on leikannut 40 prosenttia Suomen kehitysavusta, mikä ei helpota kriisimaiden asemaa.

Näin ollen vihreiden kansanedustajien syyttäminen parlamentaaristen keinojen unohtamisesta ontuu pahasti. Pennanen toi yksityishenkilönä protestillaan esille lainsäädännön vakavat puutteet ja niistä johtuvan luottamuspulan turvapaikkajärjestelmän toimivuuteen.

Protestia kritisoivien olisi hyvä myös muistaa, että ihmisten palauttaminen turvattomiin maihin, kuten Irakiin tai Afganistaniin, on ristiriidassa Suomen oman perustuslain ja kansainvälisen lainsäädännön kanssa.

Janne Salakka

Turun kaupungin varavaltuutettu (vihr)