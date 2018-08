Lukijalta: Työllisyys pysyvästi kasvu-uralle

Suomessa työllisyys on parantunut. Hyvä näin. Tilastokeskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö TEM kertoivat, että työllisyysasteen trendi oli kesäkuussa 71,8 prosenttia.

Myönteinen kehitys näkyy myös Teollisuuden työttömyyskassassa. Kesäkuussa työttömiä oli neljännes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nyt on oikeilla toimilla varmistettava, että kehitys jatkuu.

Kasvun ja viennin kehitys on pitkälti riippuvaista kansainvälisen talouden suhdanteista. Ratkaisevinta on, että yritykset ovat siinä kunnossa, että myönteistä suhdannetta voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Eli on ajoissa investoitu tuotannon kehittämiseen ja henkilöstöön.

Näissä asioissa on monessa tapauksessa toivomisen varaa, josta kertoo esimerkiksi jatkuva valitus osaavan työvoiman puutteesta. Välillä tuntuu, että yhteiskunnalla pitäisi olla pysyvä reservi, josta yritys voi tilata halpaa ja koulutettua väkeä.

Toinen suosittu kitinän kohde on työehtosopimusjärjestelmä. Milloin se vaarantaa kilpailukyvyn tai on liian jäykkä, palkat ovat liian suuret tai porukka muuten vaan laiskaa.

Niin Sipilän hallitus, Suomen Yrittäjät, Kauppakamarit – ja mitä niitä onkaan – näkevät ay-liikkeen vihollisena. Lähtökohtana on horjuttaa työelämän sääntelyä työnantajien hyväksi.

Mielestäni talouden ja työllisyyden hyvä kehitys osoittaa, että meillä on varsin toimiva ja joustava työmarkkinamalli.

Työlainsäädäntömme ja työehtosopimukset eivät ole kilpailukykyä vaarantavia, päinvastoin ne tuovat yrityksille ennakoitavuutta. Eri asia tietysti on, jos liiketoiminta perustuu huonoihin työehtoihin.

Maan hallitus on keskittynyt työllisyysasioissa lähinnä niin sanottuun keppilinjaan. Se on lyhentänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa sadalla päivällä, jäädyttänyt sosiaaliturvan indeksit, laillistanut nollasopimukset, pidentänyt koeaikoja, lieventänyt irtisanottujen takaisinottovelvoitetta, luonut rangaistusluonteisen aktiivimallin ja valmistelee toista leikkausmallia.

Samaan aikaan on leikattu työttömien palveluista ja koulutuksesta. Ja lisää on tulossa: alle 20 hengen työpaikkojen irtisanomiskynnyksen selvä heikennys.

Mikäli hallituksella on yhtään pelisilmää, on heikennykset vedettävä pois.

Mielestäni työmarkkinarauhan säilyminen on tärkeämpää kuin miellyttää osaa työnantajista ja varsinkin Suomen Yrittäjiä, joka ei edes ole työmarkkinapöydissä.

Vetoankin pääministeri Juha Sipilään, vetäkää pois lakiesitys, jolla heikennetään työntekijöiden irtisanomisturvaa alla 20 hengen työpaikoilla.

Turja Lehtonen

1 varapuheenjohtaja

Teollisuusliitto ry