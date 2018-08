Lukijalta: Mielenterveyden hoitaminen on laaja-alaista yhteistyötä

Psyykkiseen sairauteen liitetään asenteita ja leimoja, jotka ovat vahingoittavampia ja rajoittavampia kuin sairaus itse.

Vaikeastakin sairaudesta huolimatta on mahdollista elää hyvää elämää. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus toipua, jokainen ihminen voi kasvaa ja kehittyä.

Viime kädessä vain ihminen itse tietää, mitä hyvä elämä hänelle tarkoittaa.

Toivo on yksi kuntoutumisen peruslähtökohta. Toivo syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Selviytymistarinat, vertaistuki ja omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista puhuminen herättävät toivoa. Vertaisen tuki ja kokemusasiantuntijan esimerkki on toipumiselle korvaamatonta.

Turku MAD Pride -tapahtuman teemoina ovat mielenterveyskuntoutujien oikeudet ja yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen.

Ensimmäinen MAD Pride -tapahtuma järjestettiin Torontossa vuonna 1993. Suomen ensimmäinen MAD Pride -tapahtuma järjestettiin Turussa 9.8.2014. Järjestäjänä oli Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry.

Sittemmin MAD Pride -tapahtumia on järjestetty muun muassa Tampereella ja Salossa. Viime vuonna Turku MAD Pride järjestettiin Turussa, Rettiginrinteessä. Se osoittautui hyväksi paikaksi ja tänä vuonna tapahtuma on samassa paikassa 15.8.

Uudenlainen ajattelun ja toiminnan viitekehys mielenterveyden hoidossa on nimetty toipumisorientaatioksi. Kun aiemmin puhuttiin mielen sairauksista, korostetaan nykyään mielen terveyttä. Myös psyykkisesti sairastuneen ihmisen mielessä on terveitä osia. Näihin tukeutuen on toipuminenkin mahdollista.

Toipumisorientaatioajattelussa painottuvat potilaan omat voimavarat, osallisuus, elämän merkitykselliseksi kokeminen ja toiveikkuuden ylläpitäminen.

Toipumisorientaatiossa potilaan asema suhteessa hoitohenkilökuntaan nähdään eri tavalla kuin ennen.

Nykyisin hoitosuhteissa potilas nähdään yleensä hoidon objektina, ja hoitotaho käyttää ammatillista asiantuntijavaltaa päättäessään hoidosta. Holhottuna olijan rooli aiheuttaa passivoitumista sekä ulkopuolisuuden ja merkityksettömyyden tunteita.

Hyvä psykiatrinen hoito toteutetaan yhteistyössä potilaan kanssa ja hän on tärkeä osallinen oman hoitonsa suunnittelussa. Hoitosuhde on enemmän yhteistyösuhteen kaltainen. Potilasta kuullaan ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon.

Yleensä ihminen ei motivoidu, jos häntä motivoidaan. Motivaatio toipumiseen voi löytyä kuntoutujan omista tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista. Onnistumisen kokemukset lisäävät toiveikkuutta omien voimavarojen ja mahdollisuuksien suhteen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suunnittelee uuden psykiatrisen sairaalan, P-sairaalan rakentamista Tyksin alueelle. Sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Pekka Makkonen on ottanut suunnitteluun mukaan myös kokemusasiantuntijoita, psyykkisesti sairastuneita ja heidän läheisiään. Toimivien hoitosuhteiden rakentaminen on siis aloitettu aivan tyvestä.

Tänä vuonna Turku MAD Priden erityisenä teemana on psyykkisesti sairastuneen ja häntä tukevien ammattilaisten sekä virallisten hoitotahojen ja muiden toimijoiden yhteistyö.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen lisäksi Turku MAD Pride -tapahtuman järjestämisyhteistyössä ovat mukana myös Lounais-Suomen SYLI ry, Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset FinFami ry ja Mental Beauty Records.

Eeva Siivonen

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n vastaava ohjaaja