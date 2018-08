Lukijalta: Toisen luokan kansalaiset

Nyt kun yritetään kovin aktivoida työttömiä työelämään, niin miksi ihmeessä työttömiä aktivoidaan täysin väärin konstein? Onko kyseessä todellakin työttömien aktivoiminen töihin vai ainoastaan tilastojen puhdistaminen?

Hallituksen muodostamat aktiivimalli ykkönen ja kohta käsittelyyn tuleva aktiivimalli kakkonen ovat juuri tällaisia rangaistustoimenpiteitä, jotka kohtelevat työttömiä kuin he olisivat kaikki samanlaisia ja saman tilanteen omaavia. Niin kuin kaikki muutkin hallituksen tekemät päätökset, jotka koskevat tämän hetken työelämää.

Meillä on paljon työttömiä, se on tosi. Mutta meillä on ikääntyneitä työttömiä, sairaita, nuoria ja kaikenlaisia työttömiä, jotka eivät pääse työelämään, vaikka kuinka monta työhakemusta täyttäisivät!

Työttömiä ei voida kohdella yhtenä suurena laumana, jossa jokainen työtön on samassa asemassa. Lopetetaan ihmisten kyykyttäminen ja köyhdyttäminen. Ruvetaan sen sijaan tosissaan auttamaan ihmisiä positiivisen kannustamisen kautta.

Jos todellakin haluttaisiin työttömät aktivoitumaan, niin ensimmäinen toimenpide on kohdella kaikkia työttömiä yksilöinä ja jokaisen tarpeet täytyy ottaa huomioon erikseen.

Lisätään henkilökohtaisia palveluja, annetaan ikääntyville mahdollisuus päästä aikaisemmin eläkkeelle, päästetään sairaammat helpommin sairaseläkkeelle ja kannustetaan nuoria opiskelujen kautta työllistymään. Luodaan lisäksi Suomeen vakaat työmarkkinat, eikä pätkätyömarkkinoita mitä tänne ollaan tällä hetkellä rakentamassa.

Suuri ongelma on tällä hetkellä niin sanottu ilmainen orjatyö. Yritykset käyttävät hyväkseen työttömiä yhteiskunnan muodostamilla työkokeiluilla ynnä muilla, mistä ei makseta palkkaa.

Kuinka motivoitunut työntekijä on, jos hänellä ei ole varmuutta tulevaisuudestaan?

Hallitus ajaa lakiin muutospykälää, joka helpottaisi alle 20 henkilön yrityksissä tapahtuvia irtosanomisia. Tällainen toimenpide ei lisää työllisyyttä. Tällainen tulisi lisäämään ainoastaan epävarmuutta työmarkkinoille ja tuhoamaan hyvinvointia työpaikoilla. Motivoitunut työntekijä on aina yrityksen suurin voimavara!

Työttömien ääni täytyy myös saada kuuluviin. Porissa järjestetyssä SuomiAreenassa oli keskustelua työttömistä ja työttömyydestä, mutta keskustelijoina ei ollut ainoatakaan asiantuntijaa, siis ei yhtään ainoatakaan työtöntä.

Puhutaan myös syrjäytyneistä työttömistä, ja yleensä sillä tarkoitetaan nuoria. Haluan muistuttaa, että yhteiskunta luo syrjäytyneisyyttä päätöksillään. Olen erittäin huolissani politiikoista, jotka ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta. He tekevät vallanhimossaan päätöksiä, jotka koskevat meitä kaikkia.

Kohdellaan työttömiä ihmisinä eikä tilastoina. Työtön ei ole toisen asteen kansalainen, vaan tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen muiden kansalaisten kanssa!

Matti Rajala

Turun puuseppäin ammatti­osaston puheenjohtaja ja työtön