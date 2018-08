Lukijalta: Vain yhtenäinen EU on vahva toimija

Euroopan unionin on haettava uuttaa suuntaa, tätä hoetaan. Miten ja mihin, siihen ei juuri ole vastauksia. Vuosien mittaan EU:sta on tullut sittenkin varsin kiinteä kokonaisuus. Viimeistään Brexit-neuvottelut osoittavat sen.

Komissio on esittänyt omia tulevaisuusvaihtoehtoja, niistä voi lähteä liikkeelle. Ranskalaiset ovat aina olleet visionäärisiä, kehitystä suuntaavia. Saksan osa on ollut tähän asti maksajan rooli. Tämä jako on sopinut kaikille ja kehitystä on viety eteenpäin tällä mallilla.

Saksan huono omatunto toisesta maailmansodasta on heikentynyt, eikä maksuhalukkuutta enää ole. Saksassa ihmetellään myös monien jäsenmaiden melko holtitonta talouspolitiikkaa. Jos Saksa kykenee saamaan taloutensa kuntoon, niin mikseivät myös muut jäsenmaat.

Lisämausteena on vielä keskustelu seuraavasta rahoituskaudesta. Siinä pitää muuttaa vanhoja rakenteita; maatalouden ja koheesiopolitiikan tilalle on saatava tulevaisuuteen tähtääviä toimia.

Unionin tämänhetkiset ongelmat tiedetään ja ratkaisuja on olemassa. Tarvitaan jäsenmaiden yhtenäisyyttä, jotta saadaan aikaan uudet toimintalinjat.

Ylitse kaikkien ongelmien ovat nousseet pakolaiset. Tämän ongelman ratkaisu toisi helpotusta EU:n toimintaan. Aihioita on olemassa, mutta nyt tarvitaan toimeenpanoa.

Unionin kehittämisessä on laitettava painoa sen ulkoiseen ja sisäiseen kuvaan. Erityisesti siihen tunteeseen, minkä unioni herättää kansalaisissa. Tämä koskee sekä unionin jäsenmaita että toimielimiä. EU:sta tiedottamista on tehostettava ja on puhuttava asioista ihmisten kielellä.

Uudet sukupolvet eivät enää muista alkuperäisiä lähtökohtia. Kaikki vaikuttaa niin rauhalliselta ja vakaalta, eikä unionia mainita missään.

Yhdessä on hoidettava ne asiat, jotka ovat luonteeltaan siihen sopivia. Osana unionin uudistamista on läheisyysperiaatteen toteuttaminen. Kaikkia asioita ei tarvitse hoitaa Brysselissä. Myös yhdessä tehtyjä päätöksiä on noudatettava.

Jäsenmaat ovat aina itse avainasemassa. Unioni on monessa suhteessa jäsenmaittensa summa, valtionpäämiesten on mahdotonta kerätä pelkkiä voittoja Brysselistä kotimaassa tehtävää politiikkaa varten.

EU jakautuu selvästi erilaisiin blokkeihin. Välimeren alueen maat muodostavat yhden kokonaisuuden. Entisen Neuvostoliiton vaikutuspiiristä irtautuneet maat ovat oma ryhmänsä. Saksa ja pohjoiset maat ovat melko tiivis kokonaisuus.

Toisaalta jakolinja käy myös vanhojen jäsenmaiden ja Itä-Euroopan maiden välillä. Roomalaiskatoliset ja luterilaiset jakavat myös unionia kahteen kokonaisuuteen.

Keskisen Euroopan vanhat sosialistimaat ovat oma tapauksensa. Ne ovat halunneet mukaan unioniin, ja niiden on noudatettava yhteisesti sovittuja sääntöjä. On aivan turhaa koko ajan antaa niille periksi kaikessa. Maat kiukuttelevat kuin pienet lapset.

On vakavasti harkittava monen nopeuden EU:ta: osa maista etenee nopeammin kuin muut. Ulosjääneet maat voivat tulla mukaan myöhemmin ja tämä vaihtoehto on aina varattava.

Viime vuosina jakolinjoja on tullut myös jäsenmaiden sisälle. Nationalisteja ja erilaisia populisteja on tullut kuin sieniä sateella lähes kaikkialle. Tähän asti heidän suurin voittonsa on ollut Ison-Britannian erohakemus EU:sta. Ranskassa Emmanuel Macron torjui omat populistinsa.

Italiassa vaihtui hallitus, mutta vielä ei voida kovinkaan hyvin ennakoida, mitä tuleman pitää. Ruotsin malli pitää nationalistit pois hallituksesta, se voi toimia jonkin aikaa.

Nationalistien sanoma on yksinkertainen: rajat kiinni ja ”letkut irti EU:sta”. Iso-Britannia näyttää mallia, kuinka hankala tämä malli on. Jos Marx ja Engels halusivat 1800-luvulla kaikkien maiden proletaarien liittyvän yhteen, niin 2000-luvulla halutaan maailman populistien toimivan yhdessä.

Euroopan unioni on jälleen kriisissä, populismi ei ole ratkaisu. Jäsenmaiden on ratkottava yhdessä ongelmat ja päästävä eteenpäin, sillä vain yhtenäinen EU on vahva toimija.

Tulevaisuuden kuvia ovat useasti esittäneet ranskalaiset. Miksei Suomessa visioida ja kerrota omia näkemyksiä muille jäsenmaille? Sipilän hallitus voisi kertoa oman suuren visionsa ja nostaa Suomen eturiviin unionissa. Tämä ei tietenkään ole mahdollista, jos visioita ei ole.

Sampsa Saralehto

Valtiotieteiden tohtori