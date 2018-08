Lukijalta: Kai säännöt koskevat vihreitäkin?

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin poliisivoimin Finnairin lennolta Berliiniin. Pennanen yritti estää samassa lentokoneessa suoritetun turvapaikanhakijan palautuksen kotimaahansa tietämättä palautettavasta mitään. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vielä kehuu Pennasen tekoa.

Koko turvapaikkaoikeusprosessi on turhaa rahan haaskausta, jos kuitenkin voi valita, lähteekö vai jääkö. Tätäkö vihreät haluavat?

Näinhän nyt on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden irakilaisten kohdalla. Irak ei vastaanota omia kansalaisiaan, jotka eivät vapaaehtoisesti halua palata kotimaahansa.

Suomessakin on jo tuhansia laittomasti maassa olevia, eikä tiedetä, keitä täällä on. Eikö tämä ole turvallisuusuhka? Myös ihmiskaupanuhrien määrä on hälyttävästi kasvanut.

Millaisen vastuun vihreät ottavat syntyvistä ongelmista?

Lentokoneiden ja matkustajien käyttö oman agendansa ajamiseksi on tuomittava ja lopetettava. Se ei ole leikin asia.

Järjestäytynyt yhteiskunta voi toimia vain, jos kaikki noudattavat maan lakeja. Muutoin seurauksena on kaaos, kenenkään ei tarvitsisi välittää mistään.

Airi Pulkkinen