Lukijalta: Miksi terveyskeskus ei tee laboratoriotutkimuksia yksityisen lääkärin lähetteellä?

Suomessa kunta on lailla velvoitettu järjestämään ja rahoittamaan kuntalaisen terveydenhuollon palvelut joka hetki.

Olen itse paimiolainen syntyään ja olen maksanut Paimiolle veroja enemmän kuin tämän vuosituhannen, joten sitä kunnallista palvelua tulisi saada ilman ongelmia.

Paimio-Sauvon terveyskeskus on kieltäytynyt usean kerran tekemästä laboratoriotutkimuksia minulle. Syynä on vastaanotossa sairaanhoitajan toteamus, että jos potilaalla on lähete yksityislääkäriltä, laboratoriotöitä ei tehdä. Tästä heillä on kirjallisena toimintaohjeena Tykslabin laboratoriotiedote 04/2017.

Tähän pisteeseen on tultu vaiheiden kautta.

Ensimmäiseksi laboratoriotutkimukset tehtiin ilman huomautuksia ja murinoita. Tämä oli sitä palvelua.

Myöhemmin ei enää otettu työtä vastaan, jollei suostunut maksamaan terveyskeskukselle samaa eurokorvausta kuin yksityisissä laboratorioissa. Tätä vaihetta en ehtinyt kokeilla, tämä on joku kateuspykälä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kolmas vaihe oli, että vastaanotossa kieltäydyttiin ottamasta minun laboratoriolähetettäni työn alle ollenkaan. Vastaanotto sanoi, että Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hallinto oli näin kirjallisesti ohjeistanut.

Tähän kuvioon liittyy se tosiasia, että terveyskeskus oli ulkoistanut laboratoriotyön Tykslabille ja sitä kautta tuli uusi isäntä terveyskeskuksen laboratorioon. Yksityislääkärien lähetteiden mukainen toiminta lopetettiin 17.02.2017 ja se jatkuu.

Tässä tulee ulkoistuksen koko karmeus esille. Joku byrokraattihallinto päättää, että näitä töitä ei tehdä, vaikka lait niin velvoittavat.

Tässä esimerkissä minä en tullut terveyskeskuksen lääkäreiden jonoa pidentämään, vaan annoin muille tilaa tulla jonoon. Tämä säästi terveyskeskuksen lääkärikapasiteettia muille potilaille. Tästä minua ei hyvitetty millään tavalla, vaan rangaistiin hallinnollisella määräyksellä.

Vaadin, että tällainen kuntalain vastainen hallintomääräys peruutetaan ja minä voin tulla lähetteeni kanssa kotipaikkakunnan laboratorioon. Palveluiden ulkoistaminen ei saa johtaa peruspalveluiden romuttamiseen.

Martti Mäkinen

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

Paimio