TS Kysely: Enemmistön mielestä koko Suomi voidaan pitää asuttuna

KYLLÄ

”Jos koko maan asuttamista priorisoidaan antamalla siihen taloudellista tukea, niin se on mahdollista – kuitenkin vain jos löytyy ihmisiä, jotka haluavat asua koko maassa.”

”Jos näin ei pystytä tekemään, täytyy myös unohtaa ajatus koko maan puolustamisesta.”

”Kysymys on valinnoista. Mihin yhteiskunta varojaan käyttää ja mikä on tarkoituksenmukaista. Ei kaupunki voi olla ainoa vaihtoehto. Mutta ei myöskään harvaan asutuille seuduille voida tuottaa kaikkia palveluita. Ihmiset valitsevat joko tiiviimmän asumisalueen ja korkeamman palvelutason tahi väljemmän asumisen mallin ja tyytyvät matalampaan palvelun tasoon.”

”Maahanmuuttajia tulee lähivuosikymmeninä joka tapauksessa paljon. Ehkä jopa miljoonia. Olisi sääli näivettää maaseudun, Itä-Suomen ja pohjoisen palvelut ja asutetut alueet, sillä niitä tullaan tarvitsemaan väestön kasvaessa.”

”Kyllä voidaan, jos vain halutaan ymmärtää, että vientituotteet tuotetaan maaseudulla. Ja että emme pärjää ilman ruokaa. Jos maanviljely, metsätalous tms. ajetaan alas, loppuu meiltä ruoka hetkessä. Emme voi elää tuontiruualla, etenkin jos vientituotteita ei enää tuoteta.”

”Tuntuisi kohtuu surulliselta, että esimerkiksi vain etelä tai suuremmat kaupunkialueet olisivat asutettuna. Myös maan omavaraisuus tulisi tästä kärsimään, samoin turismi. Suurella osalla suomalaisia on mökki/loma-asunto haja-asutusalueella, mitäpä, jos ei sieltä saisi mitään palveluja?”

”Rahaa tässä maassa riittää, kyse on vain siitä, mitä halutaan. Mielestäni on suorastaan välttämätöntä kaikkien kannalta pitää maaseutukin elinkelpoisena – suurkaupunki on haitaksi yksilöille, luonnosta vieraantuminen lopulta koko yhteiskunnalle.”

”Pääosin kyllä, mutta ei mihin hintaan hyvänsä. On monia ihmisiä, jotka eivät voi eivätkä haluakaan asua kaupunkien ”laatikoissa”. Pitää olla tilaa hengittää ja nauttia luonnon rauhasta.”

”Kyllä resurssit riittävät. Miksi ne riittäisivät vain jossakin pääkaupunkiseudulla? Onhan taloudellisesti toimeentulevia alueita muuallakin. Miksi koulut ja päiväkodit pitäisi rakentaa uudelleen jonnekin perin kalliille tonttimaalle. Tiivistyvä kaupunkirakenne on jotain sellaista, jota minä en ymmärrä, Suomessa, jossa on 17 asukasta neliökilometrillä.”

”Se on jopa välttämätöntä. Ihminen tarvitsee elintilaa, ja missä viljellään, eräillään yms., tarvitaan joka tapauksessa palvelut. Jos missä voidaan huonosti, niin kaupungeissa ja niissä kunnissa, joiden on annettu kuivua palveluiltaan. Läheskään kaikki eivät todellakaan nauti kaupungista. Monet ovat siellä yksinäisempiä kuin missään muualla. Töitä ei ole kaupungeissakaan, ja monet eivät tunne kaupungissa ketään. Ei mieluista tekemistä, ei harrastuksia, vaan melua ja meteliä.”

”Suomi on muutakin kuin etelän kasvukeskukset.”

”Käytännössä ainoa mahdollisuus selvitä vakavissa kriiseissä, on kyse sitten luonnon tai ihmisen aiheuttamista, on riittävän hajautettu yhteiskuntamalli. Oletetaan, että 1939 Suomi olisi ollut sama kuin Helsinki – Stalinin tavoite maan valtauksesta kahdessa viikossa olisi onnistunut! Toisaalta voidaan myös kysyä, mitä vikaa oli 1960-luvun Suomessa, jolloin oli korkea työllisyysaste kaikkialla maassa, ihmisillä oli asunto, terveydenhoito, vaatteet ja ruoka sekä lapset kyettiin kouluttamaan, pitäjissä oli nimismiehen kanslia, postitoimisto, useita kauppoja ja kauppaliikkeitä erikoiskauppoja myöten. Palveluyhteiskunta aikana, jolloin koko termiä ei ollut edes keksitty, nyt sen sijaan palveluyhteiskunta on nimikkeenä lähinnä irvikuva!”

”Luodaan mahdollisuudet. Muu Suomi elättää tällä hetkellä pääkaupunkiseutua. Julkisen hallinnon tehtäviä maksaa koko Suomen kansa. Hajasijoitetaan valtion askareet koko valtakunnan alueelle.”

”Jos hyväksytään eritasoiset palvelut asuinpaikan valinnan mukaan. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut keskeisimpinä, mutta on hyväksyttävä myös posti- ja tietoliikennepalvelujen asuinpaikan valinnan mukaan aiheutuvat erot. ”

”Sanoisin että lähes koko maa. Työpaikkoja ja palveluja ei tarvitse keskittää suuriin kaupunkeihin. It-alan työpaikka voi olla pienellä paikkakunnalla. Kuntien työpaikkoja tulisi lisätä. Sanoisin, että peruspalveluiden tulisi olla suht lähellä. Päiväkodit voivat olla koulujen yhteydessä, neuvolat sosiaalitoimen kanssa samoissa tiloissa.”

”Voidaan pitää suureksi osaksi asuttuna, ja eihän koko Suomi ole koskaan ollutkaan täysin asuttuna. Pienempiä maalaiskyliä jää autioiksi, mutta maatalous, pienteollisuus ja kesäasutus pitävät maaseudun elinvoimaisena.”

EI

”Ei meillä ole enää resursseja sellaiseen. Se vaatisi niin suurta lainanottoa, ettei siinä ole mitään järkeä.”

”Mistä työpaikat syrjäkylille ja liikenneyhteydet?”

”Töihin pitää mennä sinne, missä työt on. Ei työt tule tekijän luokse.”

”Tietyillä väli- ja rajaseuduilla ei vain pysty pitämään tai kannata pitää asutusta. Suhteettoman korkea peruspalvelukustannus asukasmäärää nähden. Tuskin siellä olevilla ihmisillä olisi riittävästi kannattavaa työtä, ihmissuhteita tai sopivia matkaetäisyyksiä. Maahanmuutto usein keskittyy kaupunkeihin ja lisääntyvä väki tuntuu muuttavan väellellisesti suuriin kuntiin.”

”Jos syrjäseudun kunnat pärjäävät omillaan ilman tekohengitystä, niin hienoa. Valtaosa valitettavasti ei.”

”Ei ole varaa, eikö luonnon resurssit riitä mahdollistamaan sellaista teatteria.”

”Haja-asutus tulee kalliiksi, jos sinne tulee ulottaa peruspalvelut. Totta kai ihmisilläkin oikeus asua haluamallaan alueella, mutta ei tule odottaa, että yhteiskunta tukisi valittua asumismuotoa.”

”Liian kallista. Toisaalta, perustuslaki mahdollistaa asumisen missä tahansa Suomea, kunhan maksaa itse. Eikö nykyinen kehitys aja väistämättä siihen?”

”Jokainen voi toki valita vapaasti, missä asuu, mutta ei voi olettaa, että verorahoin kustannetut palvelut olisivat kaikkialla samat tai että niitä edes ylipäätään olisi joka niemennotkossa.”

”Näin laajassa maassa ei ole mitään järkeä pitää palveluita joka kolkassa. Ja miksi tapella vastaan, kun kerran ihmiset selvästi haluavat muuttaa kohti kaupunkeja.”

”Nuoret lähtevät opiskelemaan yliopistokaupunkeihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Mitä esimerkiksi Punkalaitumella on tarjota näille, ei ole työtä tarjolla. Palveluita ei ole, kaikki on haettava muualta. Kuntien kylät on jo tyhjentyneet, nyt jo ns. kirkonkylätkin. Ei pitkiä työmatkoja ole järkevää kulkea, tulee pitkiä päiviä. Asutaan siellä, missä on työ ja vapaa-ajanpalvelut lähellä.”

”Raha tässäkin ratkaisee. Pitää määritellä, mitä tarkoittaa asutettuna. Enemmän kysymys siitä, pitääkö palvelut viedä joka kolkkaan. Jos ei viedä, siellä voi olla ja asua ne, joilla terveys ja kukkaro kestää. Palvelut saadaan vain tietyn kokoisiin keskuksiin. Tämän hetken rahan niukkuus riittää valittuihin uudistuksiin.”

”Työt kasautuvat kasvukeskuksiin. Lisäksi palveluja ei ole saatavilla riittävän monimuotoisesti syrjäseuduilla. Eivät kaikki voi tehdä etätyötä maalla eikä maatalous elätä kuin murto-osaa väestöstä.”

”Suomi on harvaan asuttu maa. Maaseutua elättävissä kaupungeissa eläminen on jo nyt kalliimpaa. Korvessa asuvan on kustannettava itse kulunsa.”

”Suomessa on liian vähän ihmisiä koko maan asuttamiseen. Pieni matkailu Suomessa avartaa. Asumatonta Suomea on joka puolella. Nykyisillä syrjäseuduilla ei ole työtä eikä palveluja. Yrittäminen nykyisillä syrjäseuduilla on haastavaa.”

”Epärealistinen tavoite. Palvelut muodostuvat sinne, missä on ihmiset. Markkinat määräävät. Kaikille samanpituinen matka terveyskeskukseen on myöskin utopiaa, jota ei voida käytännössä toteuttaa. Jos on huolissaan terveydestään tai haluaa palveluita, muutetaan lähemmäksi. ”

”Ei riitä rahat. Vertaa miten asia on hoidettu esimerkiksi Ruotsissa tai Kanadassa. Ihmiset asuvat pääosin kaupungeissa.”

”Koko maata ei ole yritetty pitkään aikaan pitää asuttuna eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Sen sijaan maaseudun huomioiminen valtakunnan menestymisessä pitää edelleen mahdollistaa eikä antaa sellaista signaalia, että se olisi jotenkin kaupunkeja vähäarvoisempi.”

”Ihmiset haluavat, että palvelut ovat lähellä ja se ei kohtuullisin kustannuksin toteudu kuin kaupunkimaisessa ympäristössä.”

”Ei se ole sitä nytkään. On tärkeää, että eri alueiden elinvoimaa tuetaan ja varmistetaan muun muassa alkutuotannon edellytykset. Valitettavasti valtion kassa ei vaan kestä sitä, että joka kolkassa ylläpidetään yhteiskunnan palveluverkkoa.”

”Kaikkein harvimmin asutut alueet kannattaisi autioittaa ja palauttaa luonnonmukaiseen tilaan. Näin ihmisten tarvitsemat resurssit olisivat paremmin keskitettyjä, ja luonto saisi lisää tilaa. Se elvyttäisi omalta osaltaan huonosti voivan planeettamme ekologiaa.”

”Kaikissa paikoissa ei ole töitä, joten kyliin jää vain eläkeläisiä ja työttömiä. Vanhempi väestökin siirtyy hoivapalvelujen pariin. Hiljainen kyläyhteisö ei aktivoi työttömiäkään.”

”Kehitystä ei voi jarruttaa, tai voihan sitä yrittää, mutta haaskoon menee kulutetut resurssit. ”

”Kenenkään rahat ei riitä.”