Lukijalta: Keskusta eläväksi ja parkkiasiat kuntoon

Ajoreitti keskustaan täältä "Helsingin suunnasta" on tosi hyvä ja sujuva. Helsingintie-Ratapihankatu vie eteenpäin vihreässä aallossa, kunhan T-sairaalan ohi pääsee, ja siitä Louheen tai Humalistonkadulle ja ollaankin jo keskustassa.

Hyvä turkulaiset!

Mutta miksi haluatte kaivaa torin alle uuden parkkiluolan, kun vieressä on Louhi, jossa on aina tilaa? Siis aina. No, kerran ajoin sinne jouluaaton aattona, ja silloin oli täydempää, mutta paikka löytyi.

Ainakin minua maalaista pikkukaupunkilaista harmittavat nuo parkkimaksut. Siis harmittavat arvoansa enemmän, niin että keskustaan ei halua tulla, ellei ole pakko.

Paljon mieluummin hoidan asiani Kaarinassa, Skanssissa tai ajan Myllyyn saakka.

Mitä jos Turun kaupunki vuokraisi Louhen vaikka lauantaisin klo 9–18, ja parkkeeraus olisi asiakkaalle ilmainen, vaikka kiekolla? Louhen ylläpitäjä tulisi tietenkin hinnassa vastaan. Jos tulee liian kalliiksi, niin sitten joku muu aika, tai vain esimerkiksi P1-kerros.

Tämän voisi tehdä myös kokeiluluontoisesti, esimerkiksi kaikki elokuun lauantait ilmaisia. Eikä tarvitsisi tehdä mitään pitkäaikaisia sitoumuksia, kuten rakennusurakoissa ja niiden arvaamattomissa kustannuksissa.

Samalla voisi tutkia, onko tällä vaikutusta tavaratalojen ja muiden liikkeiden asiakas- ja kassavirtoihin. Ellei ole, sitä turhempaa on tehdä uusi parkkiluola. Silloin keskustan elävöittäminen ei ole kiinni parkkipaikoista, vaan jostain muusta. Parkkihinnoista? En halua jäädä keskustaan kahville, kun parkkipaikka (kahvilalisällä) maksaa saman verran kuin kahvila-asiointi.

Ilmainen idea: Kun arkeologiset kaivaukset, jotka sinällään ovat mielenkiintoisia ja tarpeellisia, on tehty, pistäkää kuoppa umpeen!

Merja Mäkinen

Paimio