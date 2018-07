Lukijalta: Mökkeilijät Paraisten rahastusautomaatti?

Paraisten kaupunginjohtaja antoi ansiokkaan lausunnon Turun Sanomissa 12.7. Lausunto oli ansiokas kaupungin ja sen asukkaiden kannalta. Mökkiläisen näkökulmasta se oli pöyristyttävän yksisilmäinen.

Olen samaa mieltä kaupunginjohtajan kanssa siitä, että mökkiläisten maksamilla rahoilla rahoitetaan kaupungin palveluja. Mökkiläinen hyödyntää em. palveluja arvioni mukaan 6–7 kuukautta vuodessa.

Mikä on syy siihen, että mökkiläinen kustantaa näitä sujuvia, turvallisia, viihtyisiä ja mukavia palveluja kolme kertaa suuremmalla summalla kuin vakituinen asukas? Rikkooko mökkiläinen kaupungin kiinteistöjä, roskaako mökkiläinen enemmän kuin vakituinen asukas, kuluttaako mökkiläinen kaupungin hoitamia teitä enemmän, kuormittaako mökkiläinen terveyskeskusta monikertaisesti jne.?

Asialla on kaksi osapuolta: palveluiden tuottajana ja laskuttajana kaupunki sekä maksajana ja asiakkaana kesäasukas. Minusta kuten varmasti monesta muustakin mökkiläisestä rahastus laadukkaiden kuntapalvelujen varjolla on arveluttavaa. Mielestäni kaupunginjohtajan lausunnon viimeinen virke on täyttä liirumlaarumia ilman faktoihin perustuvaa tietoa.

Olen lähes 50 vuotta seurannut entisen Nauvon kunnan, nykyisin Paraisten kaupungin toimia mökkiläisen näkökulmasta.

Nauvon kunnassa satsattiin vierasvenesataman kunnostamiseen ja palvelujen kehittämiseen. Sama tahti on jatkunut kaupungin komennossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Panostuksella vierasvenesataman palveluihin lisätään sataman houkuttelevuutta veneilijöiden tehdessä valintoja eri satamien välillä. Kaupungin kannalta tilanne on ihanteellinen, mökkiläinen ei voi tehdä valintoja eri kuntien välillä. Mökkiä ei voi hinata eri paikkoihin. Kaupungin on näin helppo lisätä kesäasukkaan verotusta eri keinoin.

Onneksi tähän asti on Paraisillakin kesäpaikoille löytyneet ostajat. Ikävä kyllä moni heistä on myöhemmin tullut huomaamaan olevansa kaupungin rahastusautomaatti, kaupungin kassan, molokin kidan täyttäjä.

Tässä esimerkki siitä, kuinka kaupunki suhtautuu mökkiläisiin. Iät ja ajat vierasvenesataman ja uimarannan väliselle nurmikolle on voinut kääntää veneen kumolleen talveksi. Mahdollisuutta ovat käyttäneet ne, joilla mökki on saaressa.

Enää em. mahdollisuutta ei ole, sillä kaupunki on ilmoittanut kuljettavansa ”puistonäkymää rumentavina” pienet veneet pois kaupungin varastolle, josta ne korvausta vastaan voi lunastaa.

Mielestäni kumollaan olevat veneet kuuluvat saariston talvimaisemaan. Mahdollisuutta vuokrata paikka ei ole, sillä kaupunki ei vuokraa talvisäilytyspaikkoja, venepaikkoja kylläkin.

Etelä-satamasta venepaikan vuokranneet ovat ihmeissään auton pysäköinnissä. Rannalle on aikoinaan tehty pysäköintialue autoille, jossa on kyltti "Ei perävaunuille". Kuitenkin paikka täyttyy keväällä kesäsäilöön tuoduista venetrailereista.

Miksi kaupunki ei uhkaile trailerin omistajia varastoon siirtämisellä? Oikein lehtikirjoituksessa kehuttiin vierasvenesataman pysäköinnin uudistamista. Se pysäköintialue onkin vierailijoita, ei mökkiläisiä varten.

Olen yrittänyt tavoittaa minulle kerrottua pysäköintialueesta vastaavaa virkamiestä puhelimitse, mutta ilman tulosta.

Eero Mikkola