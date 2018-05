Lukijalta: Turussa tarvitaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta

Turun Sanomissa oli 30.5. kirjoitus yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja palvelusetelistä. Jotta lukijalle hahmottuisi kokonaiskuva asiasta, on syytä täydentää ja korjata joitakin kirjoituksessa mainittuja asioita.

1. Kirjoituksen mukaan päätös palveluseteleiden myöntämisen rajoittamisesta olisi valmisteltu salassa. Kuten kirjoituksessa todetaan, päätös syntyi kaupunginhallituksessa osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä eli julkisen kunnallisen päätöksenteon puitteissa. Ennen käsittelyä sivistystoimiala oli antanut asiasta pyydetyt selvitykset.

Kaupunginhallitus päätti tuolloin muun muassa, että tuottavuuden lisäämiseksi kunnallisten päiväkotien täyttöaste nostetaan samalle tasolle kuin yksityisten päiväkotien ja täyttöasteen tavoitetason on oltava 100 prosenttia. Jo aikaisemmin, keväällä 2012, kaupunginhallitus oli päättänyt, että varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kasvua ohjataan yksityiseen palvelutuotantoon tavoitteena yksityisen palvelutuotannon osuuden kasvattaminen vuoden 2012 tavoitetasosta (23 prosenttia) kahdeksassa vuodessa 30 prosenttiin.

Tosiasiassa yksityisten palvelujen lisääntyminen tapahtui huomattavasti nopeammin ja keväällä 2018 kunnallisten ja yksityisten palveluiden välinen suhde oli 67/33 prosenttia.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonta näyttää kasvavan edelleen Turussa. Mikäli kasvu jatkuu ennakoidun suuntaisena, voidaan arvella oltavan nopeasti tilanteessa, jolloin yksityistä tarjontaa on läpi vuoden liikaa suhteessa kysyntään.

2. Artikkelissa mainitaan, että kunnalliset päiväkodit ovat jääneet vajaakäytölle vanhempien halutessa lapsensa yksityiseen päiväkotiin. Hakijatilastojen valossa tilanne näyttää kuitenkin toisenlaiselta. Esimerkiksi maaliskuussa 2018 otetun sen hetkisen hakutilanteen mukaan 79,9 prosenttia hakijoista toivoi paikkaa ensisijaisesti kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

Kirjoituksessa mainittu ongelma on toisaalta ennen kaikkea alueellinen, ei kuitenkaan siten että kunnallisen tai yksityisen päiväkodin läheisyys tuottaisi ongelman. Enemmänkin kyse on kysynnän ja tarjonnan suhteesta.

Tilannetta mutkistaa vielä se, että Turussa syksyisin kysyntä voi olla jopa 450 paikkaa vähemmän kuin keväisin. Ymmärrettävää on, että Turun kaupungin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista hankkia varhaiskasvatuspaikkoja palvelusetelillä samaan aikaan kun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käyttämätöntä resurssia.

3. Kirjoituksessa viitattiin siihen, että perhe on valinnut yksityisen palveluntuottajan sen tuottaman palvelun laadun perusteella.

Ensinnäkin on huomattava, että artikkelissa mainittu valinnan vapaus on olemassa vain silloin, kun yksityisen palvelun tuottajan palvelu valitaan yksityisen hoidon tuen turvin. Kaikilla lapsilla on Turussa subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, mutta ei tiettyyn hoitopaikkaan. Huoltajat voivat esittää hakuvaiheessa toiveen varhaiskasvatuspaikasta, joka pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan niin kunnallisessa kuin yksityisessäkin varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliin ei subjektiivista oikeutta ole olemassa.

Mitä laatuun tulee, on Turun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kehitetty laatua systemaattisesti jo vuosia. Tämä on tapahtunut mm. panostamalla johtajuuteen, henkilöstön koulutustasoon ja täydennyskoulutukseen. Kunnallinen varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana sekä omaehtoisissa että valtakunnallisissa ja kansainvälisissäkin kehittämishankkeissa, joissa on kehitetty varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa.

Laadun arviointi on Turun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa monipuolista ja läpinäkyvää. Asiakaskyselyt suoritetaan säännöllisesti ja sekä niistä että muista kanavista saatu palaute käsitellään. Niin asiakaspalautteet kuin niistä johtaneet toimenpiteet ovat julkisia.

4. Turussa tarvitaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Kirjoituksessa esille tuotu vastakkainasettelu ei ole tarkoituksenmukaista eikä edistä tavoitetta tuottaa kaupunkilaisille parhaita mahdollisia varhaiskasvatuspalveluita.

Maija-Liisa Rantanen

Palvelualuejohtaja

kunnallinen suomenkielinen varhaiskasvatus