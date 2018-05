Lukijalta: Roller derby on urheilua

Lauantaina 26.5. järjestettiin Kupittaan uudella palloiluhallilla pitkästä aikaa turkulaiselle yleisölle avoin roller derby -turnaus. Joonas Jussila kirjoitti tapahtumasta (TS 27.5.) korostaen hauskanpidon olevan tulosta tärkeämpää.

Haluaisimme lajin harrastajina tuoda esille oman näkemyksemme roller derbyn luonteesta ja seuramme tavoitteista.

Roller derby on Suomessa vielä melko tuore laji, mutta sen suosio ja tunnettuus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ensimmäinen joukkue perustettiin Helsinkiin vuonna 2009 ja sittemmin seuroja on perustettu yli 20 Kotkasta Rovaniemelle. Harrastajia on kattojärjestön arvion mukaan lähes tuhat.

Viime vuosina turkulaiset lajin ystävät eivät kuitenkaan ole päässeet nauttimaan derbyhuumasta, sillä kaupungissa ei ole ollut ennen Kupittaan hallin valmistumista yleisöpeleille sopivaa tilaa.

Roller derby on taktinen ja intensiivinen urheilulaji. Radalla luistellaan kovaa ja taklataan voimakkaasti. Fyysisyyden lisäksi tarvitaan nopeita refleksejä ja peliälyä.

Joukkueemme treenaa 3–4 kertaa viikossa luistimilla ja lisävoimaa haetaan oheisharjoittelusta.

Hauskanpito on toki tärkeää, mutta haluamme myös saada tulosta aikaan ja voittaa kovia pelejä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Lauantainen voitto Kouvolasta oli haastavan kauden jälkeen joukkueellemme tärkeä.

Turkulaisuus on seurallemme sydämen asia. Olemme ylpeästi Turun oma joukkue ja haluamme tuoda turkulaiseen urheilukulttuuriin oman leimamme.

Roller derbyyn ja seuramme arvoihin kuuluu olennaisena osana tasa-arvon, kehopositiivisuuden ja syrjimättömyyden korostaminen. Yksi osoitus tästä on pyrkimyksemme välttää sukupuolittavien termien käyttöä.

Toisin kuin Jussila (27.5.) kirjoittaa, joukkueessamme ei pelaa vain naisia, vaan myös esimerkiksi muunsukupuolisia pelaajia. Arvopohjamme näkyy konkreettisesti myös esimerkiksi siinä, että teemme yhteistyötä Turun seudun Setan kanssa.

Kupittaan turnaus oli seurallemme menestys. Pelaajia hallilla oli yli 50, toimitsijoita ja vapaaehtoisia noin 40 ja katsojia yli 100. Järjestelyt toimivat moitteettomasti ja halli vastasi tarpeisiimme loistavasti.

Turun kaupungin edustajiakin oli paikalla tutustumassa lajiin ja viestimässä tapahtumasta kaupungin sosiaalisen median tileillä.

Seuraavaksi tavoitteenamme on järjestää hallilla suuri kansainvälinen turnaus. Seuramme on siihen valmis ja toivomme turkulaistenkin löytävän sankoin joukoin katsomoon.

Samu Kolehniemi

Eerika Salminen

Dirty River Roller Derby