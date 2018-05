Lukijalta: Vanhusten riittävän hyvä hoito pitää varmistaa

Maija Manninen kirjoitti (TS 16.5.) vanhustenhoidosta. Olisiko riitelyn ja syyttelyn sijaan jo aika alkaa keskustella siitä, mitä tarkoittaa palveluasuminen ja millainen on sitä tarvitsevien vanhusten riittävän hyvä hoito.

Palveluthan järjestettiin siten, että yritykset rakensivat valtion ARA-rahoituksen tuella palvelutaloja ja vuokrasivat näistä vanhuksille huoneen vessalla. Vuokra on säännönmukaisesti korkeampi kuin Kelan asumistuen yksinasuvan vuokrakatto. Lisäksi vanhuksen on otettava palvelupaketti, joka sisältää yleensä ruoan ja pyykkihuollon, sen maksu on suunnilleen sama kuin vuokra.

Näin 50-paikkainen palvelutalo tuottaa yritykselle puoli miljoonaa vuodessa ja pyörii kiinteistönhuollolla ja laitosapulaisella.

Palvelutalossa asuvien hoito on ihan toinen asia. Yritys tekee hoidosta yleensä sopimuksen kunnan kanssa ja hoitopäivän hinta on noin 100 euroa.

Hoidon sisällöstä ei käydä järkevää keskustelua, koska linjaukset riittävän hyvästä hoidosta puuttuvat. Ainoa selkeä sääntö on, että palvelutalossa on oltava tällä hetkellä hyväksytyn suosituksen mukainen minimimäärä hoitohenkilöstöä.

Olen huolissani siitä, että kaikkia palvelutaloja omistavia yrityksiä ei näytä kiinnostavan vanhusten hoito, vaikka sitä mainostetaan verkkosivuilla.

Yrityshän voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen hoidon tuottamisesta. Sitten meillä on vanhukset palvelutalossa, jossa ei ole hoitohenkilöstöä. Mitäs sitten tehdään?

Vuokrat ja peruspalvelumaksut juoksevat, joten yritys tienaa kuten ennenkin. Kohtuuttomat asumiskulut vievät pitkänkin työuran tehneen vanhuksen eläkkeen lähes kokonaan. Ei jää yhtään rahaa, jolla voisi ostaa itselleen lisää hoivaa.

Sellaistakin keskustelua käydään, onko palvelutalo yritys vai koti. Tämä on tärkeä asia, sillä koteja eivät koske säännöt ja lait kuten sosiaalihuollon laitoksia tai työpaikkoja.

Näen myös suunnitelmia, joissa lähihoitajien itseohjautuva työyhteisö on paras malli vanhustenhoidossa. Se on toki henkilöstökuluiltaan halvin malli, mutta mikään taho ei silloin johda hoitotyötä eikä ota siitä vastuuta.

Onneksi on yrityksiä, joille vanhustenhoito on palveluasumisen päätuote. Ne käyttävät asumisesta saamaansa tuottoa hoidon kuluihin ja kehittävät jatkuvasti hoivapalveluaan paremmaksi.

Käy nimittäin niin, että jos uudet sote-lait hyväksytään suunnitelmien mukaan, vanhustenhoidossa siirrytään omavalvontaan. Luodaan järjestelmä, jossa yritys valitsee ihan itse, millainen sen hoitopalvelu on. Tähän liittyy riski, että avuton vanhus voi jäädä palvelutalossa ilman inhimillisesti kohtuullista hoitoa eikä viranomaisilla ole toimivaltaa puuttua asiaan heti.

Kyllä yhteiskunta saa pitää vanhuksista huolta. Maamme talous ei siihen romahda. Eihän se romahtanut siihenkään, että vanhusten eläkkeet imettiin palvelutalon asumiskuluina pörssiyhtiöihin sen sijaan, että ne olisi ohjattu hoidon rahoittamiseen.

Omaiset ja hoitajat kyllä romahtavat, jos hoidon tason annetaan valua niin alas, että sitä ei pysty normaalin eettisen ymmärryksen omaava ihminen hyväksymään.

Marja Tereska