Lukijalta: Turun kaupunki vieraannuttaa koululaisia vanhemmistaan

Toisille toukokuu on aikaa, jolloin koulut loppuvat ja valmistaudutaan kesälomiin, kun taas joka vuosi samaan aikaan loppukevät tarkoittaa koulun aloitukseen valmistautumisen aloittamista sadoille turkulaisille tuleville ekaluokkalaisille sekä heidän perheilleen.

Loppukeväästä saadaan koulupaikka, tutustutaan kouluun ja opettajiin, haetaan iltapäiväkerhopaikkoja ja suunnitellaan koulumatkoja.

Monelle tulee kuitenkin ikävänä yllätyksenä haasteet, jotka johtuvat siitä, ettei koulujärjestelmä vieläkään tue kahden kodin lapsia kunnolla.

Yksi ongelmakohta on koulumatkojen järjestäminen, sillä Turku ei suostu järjestämään vuoroasuville lapsille koulukuljetusta kahdesta osoitteesta.

Koulumatkat taittuvat usein kävellen tai pyöräillen, mutta joskus etäisyys kouluun on liian pitkä, matka on liian turvaton tai ekaluokkalainen tarvitsee apua matkan turvalliseen taittamiseen.

Tällöin vuoroasuvan lapsen on luovuttava toisen vanhemman, etävanhemman, kanssa asumisesta, koska kaupunki tarjoaa koulukuljetusta vain virallisesta osoitteesta ja usein etävanhemman on mahdotonta järjestellä kuljetuksia siten, että pystyy itse tuomaan sekä hakemaan koululaisen, erityisesti alakoulun lyhyiden koulupäivien aikana.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa painotetaan usein sitä, että lapsella on oikeus yhtäläiseen asumiseen molempien vanhempien kanssa eron jälkeen sekä vaaditaan isiä jakamaan kasvattamisen ja hoitamisen vastuita äitien kanssa.

Vuoroasuminen on jo pitkään ollut kasvussa ja se vastaa näihin toiveisiin lasten oikeuksien toteutumisesta sekä vastuun jaosta, mutta yhteiskunta tulee kaukaa perästä.

Esimerkiksi koulukuljetusten rajaaminen lähivanhemman osoitteeseen tarkoittaa oman ekaluokkalaiseni kohdalla sitä, että meidän on luovuttava yhteisestä arjesta, joka meillä on toiminut vuosia ja joka on rakentanut vahvan siteen lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välille.

Kaupunki siis omalla toiminnallaan pakottaa minut vastoin tahtoani viikonloppuvanhemmaksi, etäännyttäen minua lapsestani ja häntä minusta.

Toivoisin, että aiheesta vastaavat kuntapäättäjät miettisivät asiaa uudestaan.

En haluaisi kertoa lapselleni, että hän ei enää voi asua luonani samaa aikaa kuin äitinsä luona, varsinkin kun se ei ole minun, hänen tai hänen äitinsä tahtotila.

Jos lapsen etu ja lapsen oikeuksien toteutuminen ovat kuntapäättäjien ja Turun tavoitteena, tulee tähän tilanteeseen tehdä muutos mahdollisimman nopeasti ja mahdollistaa koulukuljetukset lapsen molemmista kodeista.

Tomi Peltonen

Tulevan ekaluokkalaisen vanhempi