Lukijalta: Bussiliikenteen kilpailusta on ollut hyötyä ja haittaa matkustajille

Linja-autojen matkaliput Turku–Helsinki-välillä olivat vielä muutama vuosi sitten käsittämättömän kalliita, yli 31 euroa suuntaansa. Onnibus Oy yhtiön tuoman hinnoittelun seurauksena matkalippujen hinnat laskivat tuntuvasti, sillä myös sen kilpailijat laskivat hintojaan.

Tästä on ollut hyötyä monille matkustajille. Halpoja matkalippuja saa ostettua netistä, kun tietää muutamia viikkoja etukäteen sen linja-autovuoron, jolla aikoo matkustaa. Linja-autovuoroja on tullut lisää vilkkaille väleille ruuhkaisiin ajankohtiin.

Ilmeisesti halvemmista matkalipuista ja lisääntyneistä vuoroista johtuen linja-autolla matkustaminen Turku–Helsinki-välillä näyttää lisääntyneen.

Samalla moni asia on muuttunut huonompaan suuntaan. Matkustaminen on eriarvoistunut, kun melkein jokainen matkustaja on maksanut matkalipustaan eri hinnan.

Ne matkustajat, jotka eivät osta matkalippuja netistä, ovat joutuneet vaikeuksiin. Lippujen hinnoittelu ei suosi helppoa matkustamista eli satunnaista suoraan bussin kyytiin nousemista. Kuljettajalta ostetun matkalipun hinta ei juurikaan ole pudonnut.

Linja-autolla matkustamisesta on tullut etukäteen suunniteltava spektaakkeli. Matkaliput sopivat aiempaa huonommin ristiin eri liikennöitsijöiden kesken. Matkalippu pitää olla juuri siihen vuoroon, jolla matkustaa eli joustavuus on hävinnyt.

Aikaiset aamu-vuorot ja myöhäiset iltavuorot ovat vähentyneet. Lisäksi vuoroja on vähennetty ei niin vilkkailla alueilla.

Mainos

Matkahuollon palvelu heikkenee, kun paketteja kuljettavien vuorojen määrä vähenee. Ihmiset istuvat Onnibus Oy yhtiön busseissa ahtaasti ja kilpailijoiden kalusto on vanhentumassa.

Tällä kaikella on ollut muitakin seurauksia. Bussiliikenteen matkustajamäärät Turku–Helsinki-välillä näyttävät lisääntyneen, mutta samalla jotkut matkustajat ovat joutuneet siirtymään henkilöauton käyttöön tärkeän bussivuoron hävittyä.

Kaikilla kolmella suurella Turku-Helsinki-välillä liikennöivällä bussiyhtiöllä on ollut kannattavuushaasteita viime vuosina. Jokainen ymmärtää, ettei sellainen voi jatkua kauan. Lopulta kiristyneen kilpailun riuduttamia bussiyhtiöitä putoaa linjalta pois ja jäljelle jäävät bussiyhtiöt nostavat hintojaan.

Tästä kaikesta herää hämmennys. Ilmiselvästi bussiliikenteeseen tulleesta kilpailusta on ollut hyötyä monille matkustajille. Samalla siitä on kuitenkin ollut haittaa toisille matkustajille.

Haittoja olisi varmasti voitu lainsäädännöllä vähentää menettämättä liikaa hyötyjä. Esimerkiksi velvoittamalla liikenneluvan saanut bussiyhtiö ajamaan myös hiljaisemman ajankohdan ja hiljaisempien alueiden reittejä olisi bussilinjat saatu pidettyä kattavampana.

Puuttumalla lainsäädännöllä matkalippujen hinnoitteluun olisi voitu estää saalistushinnoittelu. Samalla matkalippujen yhteensopivuus vuorosta toiseen ja liikennöitsijästä toiseen olisi voitu säilyttää.

Marko Heinonen

Mika Kärkkäinen