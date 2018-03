Lukijalta: Vallan väärinkäyttö, #metoo ja julkinen häpeäpaalu

Me too -kampanja on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Vallan ja esimiesaseman väärinkäytökset ovat aivan oikeutetusti tulleet julkisuuteen.

Alun perin oli kuitenkin kysymys seksuaalisesta häirinnästä ja naisia alistavasta ja loukkaavasta toiminnasta elokuva- ja teatterimaailmassa. Se on aina väärin ja tuomittavaa.

Aku Louhimies on Suomessa joutunut mediassa julkiseen häpeäpaaluun. Useiden tunnettujen naisnäyttelijöiden julkituomat asiat elokuvaohjaajan alistavasta ja loukkaavasta kohtelusta tunnettujen menestyselokuvien rankkojen ja usein hyvin väkivaltaisten ja seksuaalisten kohtausten kuvauksissa on sellaisenaan tuotu julkisuuteen.

Kukaan ei varmasti kiistä sitä, että näin ei saisi vastoin näyttelijöiden tahtoa toimia. Vakavasti pitäisi kuitenkin ajatella, onko Suomen oikeusvaltiossa toimittu oikein, kun henkilö suupuheiden perusteella välittömästi tuomitaan julkiseen häpeäpaaluun ja median rangaistavaksi?

Vanhimmat Louhimiehen ohjaamat elokuvat, joiden tekoon liittyvistä tapahtumista nyt esitetään syytöksiä, ovat jo yli kymmenen vuoden takaa.

Olen kohdannut työurallani monia vallan ja esimiesaseman väärinkäytöksiä sekä asiatonta ja väärää alaisten kohtelua. Niihin pitää aina puuttua ja se on usein vaikeaa. Kaikissa niissä on esimiehinä ja väärän kohtelun uhreina ollut sekä naisia että miehiä.

Oma työpaikka tai uralla eteneminen voi olla vaarassa. Ja usein asia ei ole mustavalkoinen. On tiedettävä ja harkittava tarkkaan kaikkia ikävien tapahtumien tosiasioita. Tunteiden, kuvitelmien tai puheiden varassa toimimiseen ei koskaan saa ajautua eikä niiden perusteella tuomita ketään.

Medialla on suuri vastuu näiden uutisten julkistamisessa. Syyttäjäksi tai tuomitsijaksi se ei koskaan saa ryhtyä.

Tuntui pahalta, kun MTV 3:n Enbuske, Veitola, Salminen -ohjelman haastattelussa ”siittä vaan!” rinnastettiin Louhimiehen ohjaustoimintaa koskevat tapaukset ja Turun Luostarivuoren koulussa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö ja opettajan toimesta alaikäisiin tyttöihin kohdistuneet seksuaalirikokset. Niistä ei enää valitettavasti voi syytettä nostaa, koska syyteoikeus on vanhentunut.

Näitä Luostarivuoren koulun tapahtumia ei millään tavalla voi rinnastaa nyt esille tuotuun Louhimiehen elokuvaohjauksen väärään tai alistavaan naisnäyttelijöiden kohteluun!

Media on vallan vahtikoira ja sillä on siinä tärkeä tehtävänsä. Turun Kupittaan sairaalan psykogeriatrisen osaston ja Luostarivuoren koulun järkyttävät paljastukset ovat siitä hyvänä esimerkkinä.

Me too -kampanja on tuonut julkisuuteen monia ahdistavia ja pitkään vaiettuja valta-aseman väärinkäyttöjä elokuva- ja teatterimaailmasta. Vakavia hyväksikäyttötapauksia on myös tullut julki.

Elokuvatuottajan ja ohjaajan vastuu on suuri, kun nuoret näyttelijät joutuvat panemaan itsensä likoon sietokyvyn äärirajoille vievissä tulkinnoissa, joissa pitää esittää mahdollisimman aidosti raiskauksia, raakaa väkivaltaa tai julmaa kohtelua. Luottamus tekijän, ohjaajan ja näyttelijöiden välillä on siinä tärkeä avainsana.

Luottamus, toisen ihmisen arvostus ja kunnioittaminen sekä kuuleminen ovat tärkeitä asioita kaikessa työelämässä. Jos tehdään virheitä tai toimitaan väärin, on niistä uskallettava antaa palautetta ja niihin puututtava. Hyvä johtaja kestää arvostelun, kuulee alaisiaan ja korjaa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja epäkohtia.

Asiat on kuitenkin aina tuotava ajallaan julki. Luostarivuoren koulun 1990-luvun tapahtumat ovat murheellinen ja traaginen esimerkki ikävien asioiden salaamisesta ja peittelykulttuurista. Näiden tapahtumien paljastamisessa ja esille tuomisessa julkinen media on täyttänyt hyvällä tavalla tehtävänsä. Vastaisuudessa ei tällaista saa enää tapahtua.

Kautta historian on ihmisiä tuomittu syystä tai syyttä häpeäpaaluun, julkisesti ruoskittavaksi tai teilattavaksi. Populismi ja ääriliikkeet ovat vahvassa kasvussa nykyisessä maailmassamme. Internet, verkkoviestintä, some ja valemedia kaikkine uusine mahdollisuuksineen muuttavat maailmaa. Ihmisten ajatteluun ja tietoisuuteen voidaan pelottavalla tavalla vaikuttaa.

Median valta ja vastuu on suuri. Politiikan maailmassa on jo jokapäiväistä se, että johtavat poliitikot ovat ns. ”vapaata riistaa”. Nykyisin keinoin kansan kiihottaminen ja usein valetotuuksienkin uskottava levittäminen on vaarallisen helppoa.

Mielipidevaikuttaminen ja manipulaatio on saanut aivan uudet mahdollisuudet ja ulottuvuudet. Presidentti Trumpin vaalivoitosta ja siihen vaikuttamisesta väärin keinoin käydään vieläkin tutkintaa.

Oikeudenkäyttö ja tuomitseminen ei kuulu medialle, ei somelle eikä kansanjoukoille. Ei myöskään Me too -liikkeelle. Julkinen häpeäpaalu ja lynkkausmentaliteetti ei kuulu sivistysvaltioon. Jokaisella on oikeus puolustautua ja saada tosiasioihin ja faktoihin perustuva tuomio teoistaan.

Tässä Louhimiehen tapauksessa on tuomio julistettu jo ennen ”oikeudenkäyntiä”. Kulttuuriministeri Sampo Terhokin kieltäytyi jakamasta Jussi-palkintoa Louhimiehelle yleisön parhaaksi elokuvaksi valitsemasta Tuntemattomasta sotilaasta. Ministerin toiminta asiassa on vähintäänkin outoa.

Risto Kapari

Turku