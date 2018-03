Lukijalta: Syrjintä- ja kiusaamisväitteisiin suhtauduttu vakavasti

Suhtaudumme vakavasti esitettyihin väitteisiin syrjinnästä ja kiusaamisesta Turun toimipisteessämme (TS 27.3.). Olemme tutkineet kaikki jo aiemmin ilmoitetut asiat heti niiden tultua esille ja tehneet korjaavia toimenpiteitä sen mukaan kuin se ilmoitusten, selvityspyyntöjen ja raporttien perusteella on ollut mahdollista.

Turun yksikössä on tehty ulkopuolisen työterveyshuollon työpaikkaselvitys joulukuussa 2016 sekä aluehallintoviraston kohdekäynti keväällä 2017. Kummankaan käynnin yhteydessä ei noussut esille tietoa epäasiallisesta kohtelusta tai käyttäytymisestä yksikössä.

Olemme hämmentyneitä siitä, että viranomainen viittaa julkisuudessa jo aiemmin käsiteltyihin asioihin sekä kommentoi samalla julkisesti asioita, joista me emme ole saaneet tietoa ja joiden käsittely on myös viranomaisella itsellään kesken.

Koska käsittely on kesken, odotamme, että myös uutisoinnissa huomioidaan se, että kyse on väitteistä, joiden paikkansapitävyyttä ei ole vielä selvitetty.

On sekä työntekijöiden että työnantajan etu, että yhteistyö toimii ja työyhteisössä ilmenevät ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Olemme halunneet tehdä hyvää yhteistyötä myös viranomaisen kanssa ja edistää ilmoitettujen asioiden selvittämistä ja tilanteen korjaamista.

Valtakunnallisesti AVARN Securityn toimipisteisiin on tehty useita tarkastuksia vuodessa ja aikaisemmin toimintaprosessi on ollut selkeä ja suoraviivainen. Tällä kertaa näin ei ole ollut, mutta Lounais-Suomen Avin johto on reagoinut hyvin positiivisesti palautteeseemme ja meillä on hyvä keskusteluyhteys asian selvittämiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Juha Murtopuro

Toimitusjohtaja

AVARN Security