Lukijalta: Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta teki 21.3.2018 päätöksen, jonka mukaan Sepänkadun kiinteistö ei sovellu Puolalan alakoulun väistötilaksi.

Lautakunnalle toimitettu Raksystemsin 1.3.2018 päivätty sisäilmastoselvitys ei täytä terveydensuojelulaissa mainitun kuntotutkimuksen vaatimuksia mahdollisen terveyshaitan selvittämiseksi ja näin ollen rakennuksen turvallisuutta ei voida todentaa.

Turun Sanomille antamassa lausunnossaan (julkaistu 22.3.2018) Kaija Hartiala harmittelee, että päätöksenteossa ei luoteta enää asiantuntijoihin.

Tässä asiassa me vanhemmat olemme Kaija Hartialan kanssa aivan samaa mieltä: kuntotutkimus tulisi suorittaa valtioneuvoston julkaiseman ja asiantuntijoiden laatiman Ympäristöoppaan mukaisesti. Sisäilmastoselvitys kattaa vain pieneltä osin näitä edellä mainittuja, asiantuntijoiden määrittelemiä vaatimuksia.

Lauri Katteluksen yhtenä kunnallisvaaliteemana 2017 oli: "Päiväkotien- ja koulujen peruskorjaukset on toteutettava ajallaan. Osan parasta ennen -päiväys valitettavasti meni jo ja tässä meillä turkulaisilla on parantamisen varaa. Sisäilmaongelmat ja -oireet on aina otettava vakavasti. Koulut täytyy myös rakentaa ajoissa sinne, missä niille on tarvetta. Päiväkoti- ja kouluverkko kehittyy ja muuttuu muun kaupungin mukana. Muutoksessa on aina muistettava tärkeimmän, eli lapsen etu."

Odotamme, että Kattelus lunastaa vaalilupauksensa kaupunginhallituksen 26.3.2018 pidettävässä kokouksessa, ottaen sisäilmaongelmat ja -oireet vakavasti ja muistaen muutoksessa tärkeimmän eli lapsen edun.

Toisin kuin Kattelus Ylelle 22.3.2018 antamassaan radiohaastattelussa tuo esille, parakkeja ei missään kaupungin virkamiesten tekemissä esityksissä tai suunnitelmissa ole mainittu hajasijoitettavaksi.

Parakeille on Turun kaupungin virkamiesten toimesta ehdotettu kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: joko Klassikon iltalukion piha tai Rieskalähteen koulun piha-alue.

Parakkiratkaisu ei missään nimessä ole este erikoisluokkien toiminnalle. Mikäli parakkiratkaisu edellyttää Puolalan koulun luokkien ja erikoisluokkien hajasijoitusta muutamaksi kuukaudeksi, ei tämäkään ole este erikoisluokkien toiminnalle. Katteluksen sekä Hartialan lausunnoissa mainittu erikoisluokkien tuho tässä yhteydessä kuulostaa erikoiselta ja on sävyltään uhkaava.

On esitetty, että yksistään raha ei parakkikylän kohdalla ole ratkaiseva, vaan kyse on aikataulusta ja sijainnin löytämisestä.

Onko parakkitoimittajiin otettu yhteyttä ja dokumentoidusti selvitetty mikä on parakkikylän todellinen toimitusaika? Minkä kustannusarvion remontin suorittava urakoitsija on antanut mahdollisesta remontin alkamisen viivästymisestä?

Olisi tärkeää saada faktatietoa väistötilaratkaisusta, joka ilmeisesti ollaan pitkälti olettamuksiin perustuen hylkäämässä.

Mainos

Turun kaupunki tulee tarvitsemaan väistötiloja myös tulevaisuudessa ja tähän parakkikylä tarjoaa valmiin ratkaisun. Parakkikylällä on varmasti käyttöä tulevien remontoitavien koulujen sekä päiväkotien väistötilana. Tämä on asia, joka tulee huomioida päätöksenteossa.

Ratkaisu tulee säästämään Turun kaupungin kustannuksia, resursseja sekä työaikaa väistötilakysymyksissä tulevaisuudessa.

Osa parakkikoulun rahoituksesta saadaan myymällä väistötilakäyttöön kelpaamattomat, huonokuntoisiksi todetut Turun kaupungin omistamat kiinteistöt Sepänkadulla ja Ruiskadulla.

Sepänkadun kiinteistön sisäilma raportoidusti sairastuttaa. Sepänkadun koulukiinteistöön on ilmeisesti vuonna 2015 tehty kuntokartoitus, mutta kuntoraporttia ei ole toimitettu sisäilmatyöryhmälle, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille eikä myöskään vanhemmille, joiden lapset kaupunginhallituksen puheenjohtaja nyt haluaa siirtää näihin tiloihin.

Sepänkadulla tehty sisäilmastoselvitys kattaa ainoastaan pienen osan niistä tutkimuksista, joita tulisi tehdä kohteessa, jota epäillään sisäilmaongelmaiseksi. Ongelman ydin on siinä, etteivät pelkät ilmamäärien mittaukset anna kokonaiskuvaa kiinteistön terveellisyydestä.

Raportista on huomattavissa, että toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi on tehty jo maaliskuussa 2017 sekä lokakuussa 2017. Oireita on siis ilmeisesti koettu TSYK:in väistön alusta saakka, tuskin näihin toimenpiteisiin olisi muutoin ryhdytty. Joihinkin luokkiin oli tehty lisätoimia vielä tammikuussa 2018.

Onko nyt esitetty raportti katsottu kattavaksi ja riittäväksi Turun työsuojelun, työterveyshuollon ja oppilasterveyshuollon asiantuntijoiden toimesta? Raporttia ei mielestämme voida missään nimessä käyttää perusteluna Sepänkadun kiinteistölle väistötilana!

Ruiskatu 8 kiinteistöstä 27.1.2017 julkaistun kuntotutkimuksen tuloksien perusteella oppilaita ja koulun henkilökuntaa ei voida missään nimessä siirtää väistötiloihin Ruiskadun kouluun.

Turkulaisessa 16.12.2017 julkaistun artikkelin mukaan kiinteistöliikelaitoksen johtokunta olisi valmis purkamaan koko Ruiskatu 8 kiinteistön, kun kasvatus- ja opetuslautakunta puolestaan on halunnut, että kiinteistö korjataan.

Mikäli kaupunginhallitus edellä mainituista perusteista huolimatta jää odottamaan vielä Ruiskadun sisäilmastoraportin valmistumista, viivästyttää tämä entisestään jo nyt ilmeisen myöhässä tehtävää väistötilapäätöstä.

Lastemme terveyttä puolustavina vanhempina vaadimme, että jo kertaalleen kasvatus- ja opetuslautakunnassa päätetty väistötilaratkaisu, joka ei laita lapsiamme vaaraan, jätetään voimaan.

Alakoulun musiikkiluokkalaisten vanhempien puolesta

Katja Hjerppe

A-luokkien vanhempainyhdistyksen pj.

Nina Heikkilä

Englannin kieliluokkien kannatusyhdistys

Jukka Koivukoski

Saksan kieliluokkien kannatusyhdistyksen pj.

Yulia Reyngold

Suomalais-venäläisten luokkien kannatusyhdistyksen pj.