Lukijalta: Tarvashovi on monille tärkeä keskus

Viime päivien uutisia lukiessa saa asiaa tuntematon sen käsityksen, että Tarvashovi on pienen lakkautetun kunnan keskuskoulun aikansa elänyt liikuntatila.

Nykyään kautta maan on erityisesti lukemattomissa yhteisissä tiloissa, yleisimmin kouluissa, sairaaloissa ja liikuntahalleissa havahduttu sisäilmaongelmiin. Niin myös Tarvashovissa. Epämääräisten tutkimusten jälkeen ovat viranomaiset todenneet, että vikojen korjaaminen tulee niin kalliiksi, ettei niitä kannata korjata, vaan purkaa rakennus. Tilalle tulisi rakentaa uusi, tiloiltaan pienempi ja vain koulun liikuntatilaksi tarkoitettu rakennus.

Meille Tarvasjoen alueen asukkaille ja laajasti myös ihmisille ympäristössä Tarvashovi on kuitenkin täysin muuta kuin koulun liikuntatila.

Tarvashovi rakennettiin 50 vuotta sitten pitäjän yksityisten, yhdistysten ja yritysten yhteisillä varoilla, uutteralla talkootyöllä ja mittavin materiaalilahjoituksin, koko seudun yhteiseksi kokoontumistilaksi ja urheilualueen keskukseksi. Vasta myöhemmin koulut ryhtyivät käyttämään taloa sisäliikuntatilana, kuten myöhemmin rakennettua uimahallia, jäähallia ja ulkoliikunnan urheilukenttiä, kuntoratoja ja -latuja.

Mainos

Tarvashovi on vuosikymmeniä toiminut tuhansien perhejuhlien, kunnan, seurakunnan ja yhdistysten kokousten, seminaarien ja juhlien kokoontumispaikkana. Monia suuria maakunnallisia ja jopa valtakunnallisia kokouksia on pidetty sen tiloissa. Se on ollut suurten urheilu- ja taitokilpailujen keskuksena.

Alun vuosikymmeninä se oli suosittu huvikeskus. Monen suuren konsertin ja taidetapahtuman tilana se on palvellut aluettaan. Tuhannet ovat vuosikymmeniä nostaneet kuntoaan kuntosalilla ja liikuntakerhoissa ja saaneet huvinsa tanhuharrastuksesta, sisäpeleistä tai Tarvashovin kuuluisasta bingosta. Eivätkä he ole ainoastaan tarvasjokelaisia, vaan laajan alueen asukkaat Tarvashovin ympäristöstä.

Tarvashovi rakennettiin aikanaan lujalle kallioperustalle sen ajan taitavimpien rakentajien tiedon mukaan. Rakennusmateriaalina oli oman pitäjän tehtaan poltettu tiili. Tiiltä on monia tuhansia vuosia pidetty kestävimpänä rakennusaineena. Vuosikymmeniä ei mitään sisäilmaongelmia kukaan havainnut.

Nyt todettujen haittojen syyksi ovatkin useat todenneet viime vuosien hoitovirheet ja ilmanvaihdon puutteet. Eikö ne voisi edullisesti korjata?

Päätökset ovat nyt Liedon valtuutettujen käsissä, mukana ovat tietysti myös entisen Tarvasjoen alueen valtuutetut. Monet heistä eivät varmaan käsitä, mistä kulttuuriarvoista ja niiden säilymisestä tuleville polville he nyt ovat päättämässä. Järkeä, tietoa ja myös tunneälyä päättäjille toivoo

Kotiseutuyhdistys Tarvaiset