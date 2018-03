Lukijalta: Ruissalon lehmuskujanteella rankka kohtalo

Puut eivät elä ikuisesti, kuitenkin varsinkin puistopuille pitäisi antaa iso arvo. Tehdä oikeita päätöksiä.

Se mitä nyt tehtiin lehmuskujanteelle Ruissalon Kansanpuistossa oli hyvin rankkaa. Puut olivat varmasti lahoja, silti tuskin niistä oli aivan pakko tehdä torsoja.

Olisiko puut voitu keventää oksastoa karsimalla turvallisiksi?

Kansanpuiston lehmuskujanne on harvinaisuus, valtatakunnallisestikin arvokas. Samoin kuin Turun vanhat puistot kuten Vartiovuorenpuisto, joka on Pohjoismaiden vanhin mäki-/maisemapuisto. Se on toiminut esikuvana Tukholman mäkipuistoille.

Puistohistoriallisten arvojen myötä tulisi moneen kertaa harkita, ja vielä senkin jälkeen harkita asiantuntijoiden kesken ennen rajuja, lopullisia toimia arvokkaissa puistoissa.

Tietysti aina vedotaan turvallisuuteen. Sen taakse on helppoa vetäytyä.

Tulisi kuitenkin muistaa, että Turun puistojen noin 200-vuotisessa historiassa kukaan ei ole ikinä loukkaantunut puistopuiden vuoksi.

Turun puistossa on usein tehty puidenkaatoja, jotka on jälkikäteen havaittu turhiksi. Esimerkiksi siitä ei ole kovin pitkä aika, kun Lönnrotinpuistossa kaadettiin täysin terve puu siinä uskossa, että kyseessä on laho jalava. Puu oli kuitenkin Suomessa melko harvinainen ja terve Valkojalava (Ulmus americana).

Brahenpuiston 1830-luvulla istutettu, puiston vanhaa osaa rajannut terve jalavakaari poistettiin "varmuudeksi", koska Tukholman jalavissa oli havaittu jalavanpakurikääpää.

Uskon, että lähiaikoina "puunkaatokiimassa" olevat aikovat puiden lahovikoihin tai vaarallisuuteen vedoten terottaa sahojaan Aurajokirannan lehmusten tyvessä.

Tulisi muistaa, että kyseessä on arvokas kansallismaisema ja että maiseman palauttaminen kestäisi uusilla istutuksilla vähintään 100 vuotta. Siksi toivon malttia.

Toki puut tulevat joskus elinkaarensa päähän, mutta ennen niiden kaatoa olisi syytä tehdä kaiki mahdollinen niiden säilyttämiseksi.

Juha Leino

Puutarhuri

FM, Suomen historia