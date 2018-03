Lukijalta: Syömishäiriötä sairastavan avunhuuto

Sirkku Mikkola otti kirjoituksessaan (TS 13.3.) kantaa hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin syömishäiriöiden hoitoon aikuispuolella. Hoidosta johtuvaan huoleen vastasikin asianmukaisesti psykiatrian puoli (Ekelund, Kronström, Martin, TS 18.3.).

Haluaisin sairastavana vielä nostaa esiin kehitettäviä ja suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja.

Kiittäisin psykiatriaa kehitystarpeen ymmärtämisestä. Suunta on oikea, mutta tekemistä riittää. Suuria harppauksia on tehtävä. Tähän sairastuneenkin on kyettävä – hypättävä tuntemattomaan paranemismatkallaan.

Syömishäiriöiden hoito on moniammatillista ja pitkäkestoista, eikä yhtä oikeaa mallia voi hyödyntää kaikille. Ihminen on yksilö ja tapa tuoda pahaa oloa esille on hyvin vaihteleva jopa saman diagnoosin alla. Ja nimenomaan – myös syömishäiriötä sairastava on ihminen.

Yksilöllisyydestä puhutaan syömishäiriöiden hoidossa, mutta toteutus ontuu. Asiantuntemuksen puute ja resurssien vähyys on huolestuttavaa. Sairastunutta ei uskalleta kohdata ihmisenä.

Nuorilla käytetään perhekeskeistä mallia. Jos hoidon piiriin pääsee nopeasti, voi sairaus jäädä lyhytkestoiseksi. Tämä vaatii moniammatillista työtä sekä ymmärrystä tautiin johtaneista syistä – joita on äärimmäisen tärkeää puida terapiassa ravitsemustilan kohentuessa.

Hoito ei saa jäädä pelkäksi ravitsemuskuntoutukseksi, vaikka varsinkin vastasairastuneilla ravitsemustilan nopea korjaantuminen johtaa parempaan toipumisennusteeseen.

Muistutan myös etteivät kaikki syömishäiriötä sairastavat ole huonokuntoisia ja ongelmien vakavuus ei tulisi olla yhtä kuin painolukema. Liika tavoitteellisuus voi viedä sairautta syvemmälle.

Hoitokokemuksistani kertoisin vaikka kuinka paljon, mutta siirryn huoleeni aikuisten tilanteesta sairauden parissa.

Nuorilla hoidon keskittäminen nuorisopsykiatrialle ja yksilöllisesti sen ympärille muodostettaviin aktiviteetteihin on suotavaa. Elämää on sairauden ympärillä – mutta vastasairastuneella nuorella varhainen puuttuminen ongelmiin ja aktiivinen hoito-ote on tärkeää, jotta sairauden pitkittyminen estettäisiin.

Aikuisilla tilanne on toinen. Pitkän sairashistorian omaavilla voi olla takanaan useita epäonnistuneita hoitoyrityksiä sekä sairauden eri vaiheita. Syömishäiriö kehittyy iän myötä. Elämäntilanne ja sairaus voivat olla erilaisia vuosien sairastamisen jälkeen.

Monet sinnittelevät yksin. Henkilö on ehkä hyväkuntoinen, mutta mieleltään sairaampi kuin aikoihin. Toisilla keho on pettämäisillään, mutta ymmärrys omasta tilanteesta on realistisempi kuin koskaan. Silti kaikilla hoidon piiriin päässeillä käytetään samaa kaavaa vuodesta toiseen.

Onko tämä kannattavaa? Ei lääkettäkään käytetä ilman tehoa? Kannattaako nuorisopuolella jatkaa, jos sairaus ei ole samanlainen kuin nuorena?

Olisiko pääsy paikkaan, jossa sairastunut ei ole yhtä kuin sairaus, paikallaan? Olisi, jos ammattitaitoa ja tietoa riittäisi. Paikassa sairastunut voisi kokea olevansa taas ihminen.

Pitkään sairastaneiden piirissä on hyvä puhua toipumisesta – paranemismahdollisuutta ei tulisi ikinä sulkea pois – mutta elämistä sairauden rinnalla on harjoiteltava. Monet pitkään sairastavat ymmärtävät paljon omasta tilanteestaan. Tämä voi olla jopa valitettavaa, varsinkin jos kyseessä on fyysisesti huonokuntoinen potilas.

Tämän potilasryhmän hoito keskittyy ääritapauksissa yleisille sisätautiosastoille. Potilas ei saa apua tai ymmärrystä kamppailuunsa.

Sisätautiosasto on ainoa paikka potilaan ollessa hengenvaarassa, mutta onko se oikea, jos tämä paikka pahentaa sairauden psyykkistä puolta?

Hoidon tällaisilla osastoilla tulisi olla äärimmäisen harkittua ja hoidon kehittäminen on ehdottomuus.

Painokeskeisyydestä on päästävä pois syömishäiriöhoidossa. Syy sairauteen on saatava selville tilanteen kohentamiseksi, eikä tämä onnistu yleisillä osastoilla. Elintoimintojen kohenemisen tulisi olla etusijalla, mutta rajoista ja potilaan täydestä sananvallattomuudesta olisi päästävä. Myös yleispsykiatrisia osastoja vaivaa resurssipula asiakasryhmässä.

Hoidon tulisi olla potilasta kuuntelevaa. Pelko on sairastavien piirissä suunnaton, ja myös henkilökunnan olisi päästävä pelosta kokeilla uusia menetelmiä.

Ruoka on syömishäiriössä tehokkain lääke. Mitä muuta on kuin ruoka? Numerot ja pakot? Ei. Ihminen. Ymmärrys ja lempeä mutta asiantunteva ote sekä uudet toimintatavat, harrastustoiminta sekä elämä numerot sivuuttaen ovat perustana tulevaisuuden syömishäiriötyölle.

Ja keskiössä – siellä on ihminen, jolla on syömishäiriö, ei ihminen, joka on syömishäiriö.

Freija Häärä

Syömishäiriötä yhdeksän vuotta sairastanut