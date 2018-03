Lukijalta: Osaava isännöinti on taloyhtiön etu

Isännöinti hoitaa Suomessa 2,7 miljoonan ihmisen kotia ja asunto-omaisuutta, joten osaamisella on alalle iso merkitys.

Isännöintipalvelu henkilöityy usein isännöitsijään, vaikka yleensä sitä tuottaa tiimi. Isännöintiä ostaessaan hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millaista osaamista isännöintiyrityksessä on.

Kun isot korjaukset lähestyvät, tarvitaan isännöintiä, joka osaa viedä hankkeet läpi. Kun halutaan parantaa sähköistä asiointia, tarvitaan isännöintiyritys, jossa on käytössä tähän sopivat työkalut. Jos asukkailla on elämänhallinnan ongelmia ja talossa on häiriötilanteita, tarvitaan isännöinniltä vahvaa asiakaspalvelua.

Osaamista täytyy jatkuvasti kehittää. Tulee uusia lakeja ja asetuksia, joita isännöinnin pitää osata soveltaa taloyhtiöissä. Esimerkiksi tietosuoja-asetus ja sähköinen huoneisto-osakerekisteri (Asrek) pakottavat uudistamaan työtapoja ja lisäävät painetta digitalisoida palveluita.

Isännöintialalla on tarjolla paljon koulutusta. Useat oppilaitokset ympäri maan järjestävät isännöinnin ammattitutkintoon valmistavaa koulusta ja Kiinkolla on useita suosittuja isännöinnin koulutusohjelmia. Viime vuonna isännöintiin saatiin myös erikoisammattitutkinto ja ensimmäinen suoritettiin helmikuussa 2018.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat yhteistyössä perustaneet Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n, joka auktorisoi isännöintiyrityksiä ja isännöitsijöitä. Auktorisointi on varsin tuntematon ja sen kehittämiselle on ilmeinen tarve. ISA onkin uudistamassa auktorisointijärjestelmää tämän kevään aikana.

Taloyhtiöiden osakkaat ja hallitukset toivovat joskus, että joku ulkopuolinen taho tulisi laittamaan isännöinnin kuntoon ja korjaisi taloyhtiön ongelmat.

Ymmärrys osakkaan ja hallituksen roolista ja vastuusta on monelle epäselvä. Osakkaiden vastuulla on valita yhtiökokouksessa fiksu hallitus. Hallituksen vastuulla on hankkia taloyhtiölle toimivat isännöintipalvelut. Isännöinnin ja hallituksen yhteistyö on ratkaisevaa ja siihen kannattaa panostaa.

Marjut Joensuu

Johtaja

Isännöintiliitto

Timo Tossavainen

Yhteysjohtaja

Kiinteistöliitto