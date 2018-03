Lukijalta: Sote-uudistus ei saa kaatua poliittiseen valtapeliin

Maailmantalouden kriisivuodet 2008–2010 horjuttivat hyvinvointia ja taloutta niin meillä kuin muuallakin Euroopassa. Julkinen talous ja palvelujärjestelmät veivät rahaa enemmän kuin valtioilla oli varaa maksaa. Työllisyysaste laski ja talousmittarit laskivat miinukselle. Suomikin velkaantui hälyttävän nopeasti ja rakenneuudistukset tulivat välttämättömiksi.

Sote-uudistus nousi kärkihankkeeksi. Sen tarpeellisuutta ei mikään puolue kiistä. Siihen loppuukin yksituumaisuus. Viimeisten kymmenen vuoden vaiheet ovat uskomattomat monine kriiseineen ja yllätyskäänteineen.

Vuoden 2015 syksyllä hallitus oli lähellä kaatua. Sen pelasti keskustan ja kokoomuksen diili. Maakuntahallinto ja valinnanvapaus liitettiin mukaan sote-pakettiin. Julkisten palvelujen yhtiöittäminen kaatui perustuslakivaliokunnan toimesta. Valinnanvapauslaki vaati uuden valmistelun.

Valinnanvapauden toteuttamisesta on tullut riitakapula, joka uhkaa kaataa hallituksen ja palauttaa sote-uudistuksen lähtöruutuun.

Soten oikeat ja hyvät tavoitteet ovat jääneet pahasti taka-alalle. Ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut syntyvät hyvällä johtamisella, toiminnallisella suunnittelulla ja kehittämisellä ja riittävän henkilökunnan ammattitaidolla ja kovalla työllä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio pitää saada toimivaksi. Tietojärjestelmien ja tiedonkulun parantaminen ovat avainasemassa.

Sote-uudistus on saatava pian maaliin. Sen eteen on tehty valtavasti työtä kaikilla tasoilla. On kysymys meille kaikille jo perustuslain mukaan kuuluvista riittävistä sosiaali- ja peruspalveluista. Tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat hyvää pohjoismaista laatutasoa, joka kestää vertailun koko maailmassa.

Sote-uudistus on myös julkisen talouden kestävyyden iso asia. Kustannussäästöt syntyvät ainoastaan toiminnallisella kehittämisellä ja hyvällä yhteistyöllä sekä tietotekniikan ja digitalisaation täysimääräisellä hyödyntämisellä.

Julkista palvelujärjestelmää ei saa valinnanvapauden nimissä vaarantaa eikä heikentää. Palvelut pitää kaikissa maakunnissa toteuttaa niin, että ihmiset saavat peruspalvelunsa yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Onnistuuko tämä nykyisellä valinnanvapausmallilla ja mitä se merkitsee sote-palvelujen kustannuskehitykselle, on vielä selvittämättä.

Tärkeää on nyt päättää hallinnosta ja rahoituksesta kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämisvastuu säilyy aina julkisella sektorilla. Tuleva maakuntahallinto on vaativan tehtävän edessä. Valinnanvapaus ei koske akuuttia päivystystä ja kiireellistä palvelutoimintaa, jossa hoitopäätökset on tehtävä välittömästi riippumatta asiakkaiden ja potilaiden maksukyvystä.

Ikääntyvä Suomi ja heikentyvä huoltosuhde suurten ikäluokkien tullessa vanhusikään 2020- ja 2030-luvuilla tarvitsee toimivia ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lapset ja nuoret ovat viime aikoina saaneet oikeutettua huomiota ja on kannettu huolta heidän tarvitsemistaan palveluista. Työssäkäyvä aktiiviväestö tarvitsee työterveyshuollon lisäksi yhä enemmän ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa palvelutoimintaa. Syrjäytyminen, työttömyys ja kasvava eriarvoistuminen vaativat pikaisesti parempaa toimintakykyä myös sosiaali- ja terveyspalveluilta.

Suomi on hyvinvoinnin mallimaa maailmassa ja sellaisena sen pitäisi myös säilyä. Tuloksesta pitää kantaa vastuuta niin hallituksessa kuin oppositiossakin. Sote ei ole yhden hallituksen asia.

Risto Kapari

Sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku