Lukijalta: Opiskelija saa valmistumisensa jälkeen ansaita vapaasti

Nimimerkki "Entinen opiskelija" kirjoitti (TS 18.3.) opintotuen tulovalvonnasta. Kirjoittajan mielestä on epäoikeudenmukaista, että valmistumisen jälkeiset tulot vaikuttavat opintotuen takaisinperintään. Kirjoituksesta saa kuvan, että opintotukea perittäisiin takaisin valmistumisen jälkeisten tulojen vuoksi.

Näin ei ole. Opiskelija voi valmistumiskuukauden jälkeen ansaita vapaasti. Opintotukea ei peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka on saatu valmistumisen jälkeen.

Opintotuen tulovalvonta perustuu vuosituloihin ja siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on saanut opintotukea. Jos opiskelija on tukivuonna aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt loppuun enimmäistukiaikansa, hänen pitää selvittää Kelalle muuna kuin opiskeluaikana saamansa tulot. Selvityksen perusteella Kela vähentää opiskelijan vuosituloista sen osan, joka koskee muun kuin opiskeluajan tuloja ja kyseisen ajan tulorajan ylitystä.

Tämä laskutapa on opintotukilain mukainen, mutta kieltämättä vaikeaselkoinen.

Yksinkertaisemmin asian voi sanoa näin: jos valmistuneelta peritään opintotukea takaisin, se johtuu siitä, että hänen opiskeluaikana saamansa tulot olivat liian suuret.

Kun tiedämme, paljonko tuloja on saatu opiskeluaikana, vertaamme sitä pelkän opiskeluajan tulorajaan. Jos opiskelija on valmistunut toukokuussa 2016 ja jos hän on saanut opintotukea 4 kuukaudelta, hänellä voi olla tammi-toukokuussa saatuja tuloja enintään 4 610 euroa. Jos opiskeluaikana saatuja tuloja on enemmän, liikaa maksettu opintotuki pitää periä takaisin.

Toisin kuin "Entinen opiskelija" kirjoittaa, kyse ei siis ole ensisijaisesti Kelan byrokratiasta. Kyse on eduskunnan hyväksymän opintotukilain mukaisesta tarveharkinnasta, jonka tarkoituksena on kohdistaa tuki sitä eniten tarvitseville.

Menettelytapa on valitettavasti byrokraattinen, koska valmistuneet joutuvat toimittamaan Kelalle selvitykset muuna kuin opiskeluaikana saamistaan tuloista. Tämä byrokratia kuitenkin poistuu lähivuosina, kun voimme selvittää muun kuin opiskeluajan tulot valtakunnallisesta tulorekisteristä, joka otetaan käyttöön ensi vuonna.

Ilpo Lahtinen

Vastaava suunnittelija

Kela