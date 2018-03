Lukijalta: Hukkaan mennyt investointi?

Suomessa syöpähoitojen pitäisi olla tasa-arvoisia. Tästä huolimatta meillä on menestyviä yksityisiä sairaaloita, joissa ei ole puutetta potilaista.

Kun on kyse vakavasta sairaudesta, halutaan turvata nopea hoitoon pääsy ja parhaat hoidot. Halua ja taitoa löytyy julkisella puolellakin, mutta potilaiden hoitopäätöksiin vaikuttavat muutkin kuin lääketieteelliset seikat.

On turhauttavaa sekä lääkärille että potilaalle, kun parhaan asiantuntijan eli hoitavan lääkärin mielipide sivuutetaan. Alaansa seuraavat lääkärit ovat tietoisia uusista lääkkeistä ja uusista käyttöaiheista vanhoille lääkkeille, mutta he eivät voi käyttää tietoa potilaiden hyväksi, koska lääkkeiden erityiskorvattavuuspäätökset laahaavat pahasti jälkijunassa.

Jos potilas tarvitsee lääkettä, joka ei ole erityiskorvattava, potilasta voidaan hoitaa sairaalassa suonensisäisillä lääkkeillä parhaan tiedon mukaan. Ikävä kyllä potilaan pitää olla silloin sairaalassa hoidettavana eli kotiutettaessa hoidot loppuvat ja potilas jää ilman lääkitystä. Siinä kohtaa ovat keinot vähissä.

Yksi vaihtoehto on lääketieteellinen turismi.

Matkoja tehdään Keski-Eurooppaan, mutta myös paljon esimerkiksi Intiaan. Osa näistä matkoista johtaa onnelliseen lopputulokseen, mutta potilaan arvioitavaksi jää, ovatko kaikki hoitoa tarjoavat laitokset turvallisia.

Moni myös hylkää virallisen lääketieteen ja kokeilee uskomushoitoja. Kuulostaa pahalta, mutta jos hoitoa ei saa sairaalasta tai ei ole varaa maksaa hoitoa yksityispuolella, mikä muu apua tarvitsevalle potilaalle jää vaihtoehdoksi?

Dosentti Juho Ritola kirjoittaa (TS 15.3.) Palkon (palveluvalikoimaneuvoston) luonnostelemasta päätöksestä olla korvaamatta lihasatrofiaan käytettävää nusinerseeni-nimistä lääkettä. Tällä päätöksellä on paljon yhtäläisyyksiä Hilan (lääkkeiden hintalautakunnan) syöpälääkkeitä koskeviin kielteisiin erityiskorvauspäätöksiin.

Toinen tämän artikkelin kirjoittajista, Johanna Tuomela, on syöpätutkija ja sairastaa itsekin levinnyttä rintasyöpää. Levinneeseen rintasyöpään ei ole toistaiseksi parantavaa lääkettä, mutta käytössä olevilla hoidoilla on mahdollista hidastaa taudin etenemistä.

Tuomelaa on hoidettu tähän mennessä viidellä eri sytostaatilla ja kolmella hormonaalisella lääkkeellä. Kun lääkkeestä ei saada vastetta, vaihdetaan uuteen lääkkeeseen, niin kauan kun vaihtoehtoja on.

Tuomela ja hänen hoitava lääkärinsä tiesivät, että tautiin kehitetty uusi lääke on saanut Suomessa myyntiluvan, mutta lääke on potilaiden tavoittamattomissa, koska sille ei ole vielä myönnetty erityiskorvattavuutta. Lääkettä ei voi antaa potilaille sairaalan kautta, koska se on tabletti.

Tuomela sai lopulta lääkkeen kollegan ottaessa yhteyttä suoraan lääkeyhtiön johtoon. Lääkkeestä ei ole ilmennyt sivuvaikutuksia ja se näyttää tehoavan sairauteen.

Tutkijoina meitä kauhistuttaa se, että resursseja hukataan. Lääkeaihion kehittäminen lääkkeeksi kestää yleensä vuosikymmeniä ja maksaa miljoonia. Silti yhteiskunnallamme on varaa olla hyödyntämättä näitä valtavia panostuksia, joista varsinkin alkuvaiheen tutkimustyö on usein rahoitettu veronmaksajien rahoilla ja joihin useat sadat potilaat ja muut vapaaehtoiset ovat osallistuneet koehenkilöinä.

Nusinerseeni on kallis lääke, mutta sen avulla voitaisiin todennäköisesti estää useiden lapsipotilaiden lihasrappeumasairauden eteneminen. Tuomelaa auttava syöpälääke pitäisi todennäköisesti työikäisiä syöpäpotilaita toimintakykyisenä pitkään.

Molemmissa tapauksissa lääkkeen erityiskorvattavuus olisi perusteltua sekä ihmisoikeudellisesti, lääketieteellisesti että taloudellisesti.

Muihin EU- ja Pohjoismaihin verrattuna suomalaiset potilaat joutuvat odottamaan uusimpia lääkkeitä ja niiden korvattavuutta huomattavasti pidempään, vaikka lainsäädäntömme edellyttää, että kiireelliseen hoitoon tulee päästä välittömästi ja että syövän kaltaiset vakavat sairaudet pitää hoitaa mahdollisimman pian.

Onko meillä varaa olla käyttämättä lääkkeitä, joiden kehitykseen on jo panostettu valtavasti? Ja mikä on potilaan hengen hinta?

Johanna Tuomela

Solubiologian dosentti

Turun yliopisto

Veikko Launis

Lääketieteellisen etiikan professori

Turun yliopisto