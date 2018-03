Lukijalta: Hiilineutraaliuden sudenkuoppa

Hinku (hiilineutrali kunta)-projektin erikoissuunnittelija Aleksis Klap väittää haastattelussa (TS 18.3.), että kunnat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään hyödyntämällä maalämpöä, ilmalämpöpumppuja sekä tuuli- ja aurinkovoimaa.

Maa- ja ilmalämpöpumput toimivat samalla periaatteella kuin jääkaappi, mutta käänteisesti. Voidaan sanoa, että ne ovat sähkölämmityksen sangen tehokkaita muotoja. Eniten sähköä ne syövät kylmän sään huippukulutuksen aikana, jolloin Suomeen nykyään tuodaan tuhansia megawatteja kallista sähkötehoa.

Mainos

Tänä vuonna suurin osa tuodusta tehopiikistä on ollut Ruotsin vesivoimaa, mutta jatkossa on todennäköistä, että joudumme ostamaan Venäjältä yhä enemmän hiililauhdevoimaa. Jälkimmäisessä tapauksessa yhdistelmä lämpöpumppu-tuontisähkö aiheuttaa huomattavasti suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin vanhanaikaiset paikalliset lämmityskattilat, oli polttoaine niissä mikä tahansa.

Kun talvipakkanen paukkuu, sekä veroilla tuettujen tuulivoimaloiden että aurinkovoiman tuotanto Suomessa on käytännössä nolla ja korvaava sähkö on pakko tuoda ulkomailta, kun omia lämpövoimaloita on kannattamattomina purettu.

Hiilidioksidipäästöt pienenevät vain, mikäli huippukulutukseen tehoa toimittavat naapurimaiden lauhdevoimalat eivät käytä fossiilisia polttoaineita.

Jos huippukulutuksen aikana käytetään tuontisähköä maa- ja ilmalämpöpumppujen pyörittämiseen, kunta voi laskennallisesti olla hiilineutraali, vaikka tosiasiassa se saattaa kokonaisuuden kannalta olla vielä suurempi hiilidioksidintuottaja kuin aikaisemmin.

Jarl Ahlbeck

Tekniikan tohtori, Turku