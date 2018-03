Digitalisoidaan julkiset palvelut, on pääministeri Sipilän hallitusohjelman yksi kärkihankkeista. Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottajaloikka onnistuu.

Tavoitteen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö käynnisti vuonna 2016 AUTA-hankkeen, jonka tehtävänä on ollut kehittää toimintamalli, jolla voidaan auttaa asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä ja löytämään digitaalisten palvelujen äärelle.

AUTA-hankkeen loppuraportissa todetaan, että digitalisaatio parantaa julkisten palvelujen saatavuutta niille ihmisille, jotka kykenevät ja haluavat käyttää internettiä. Niillä ihmisillä, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluja, on muita heikommat mahdollisuudet saada tietoja itselle tärkeistä asioista.

Toden totta. Ikäihmisiä on moneksi: toiset ovat ottaneet uudet välineet ja nettimaailman omakseen, toiset, syystä tai toisesta, eivät.

Sote-uudistuksesta antamassaan lausunnossa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL on ottanut kantaa palvelujen digitalisointiin. EKL:n vaatimus on, että kaikissa olosuhteissa on turvattava palvelut myös niille, joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön.

Samansuuntaiseen kannanottoon päätyi myös Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU vuoden 2017 kevätkokouksessaan. Kannanotossa muistutettiin, että tietoyhteiskuntaa kehitettäessä ja erilaisia julkisia ja yksityisiä palveluita rakennettaessa huomioidaan myös ikääntyneiden käyttäjien tarpeet.

On kohtuutonta rangaista ikäihmisiämme siitä, ettei heillä ole esimerkiksi pienituloisuuden takia tietokonetta, älypuhelinta tai internetyhteyttä.

Yhdenvertaisuuslaki takaa kaikille kansalaisille oikeuden saada palveluita ikään katsomatta. Esimerkiksi pankkipalvelut on taattava myös niille kansalaisille, joilla ei ole käytössään internetyhteyttä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on myös lausunnossaan todennut, että julkisia sähköisiä palveluita kehitettäessä on otettava huomioon henkilöt, jotka eivät osaa tai joilla ei ole teknisiä mahdollisuuksia hoitaa asiointiaan sähköisten palvelujen avulla.

Vertaistuki on useiden eläkeläisjärjestöjen tarjoama digituen antamisen tapa. Tästä on hyvänä esimerkkinä EKL:n hallinnoima Verkosta virtaa -hanke. Vertaistuki on ollut suosittua, sillä siinä yhdistyy hienosti tuen henkilökohtaisuus, asiakastahtinen opastus, sosiaalinen kohtaaminen sekä tukijan ja tuettavan vertaisuus.

Vertaisopastajat tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä, mutta digiaikaan opastaminen ei voi jäädä vain vapaaehtoistyön varaan. Kuntien on otettava päävastuu ikäihmisten valmentamisesta digiaikaan. Siinä on kuntien vanhusneuvostoille tärkeä edunvalvontatehtävä.

Simo Paassilta

Salon Eläkkeensaajien puheenjohtaja