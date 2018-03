Lukijalta: Viimeinen auto?

Myös täällä Kaarinassa pohditaan liikenneratkaisuja, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen, miten ja missä Turun talousalue kehittyy ja kasvaa. Kaarinalaisena koen, että meidän on oltava päätöksenteossa mukana, sillä Kaarina on rakenteeltaan hyvin samalainen kuin Raisio, Littoinen ja Kaarinan keskusta, tiiviisti asuttuja.

Suomalainen tutkija Sonja Heikkilä lanseerasi vuonna 2014 termin MaaS, Mobility as Service eli liikkuminen palveluna. Tämä yksinkertaistetusti tarkoittaa eri liikkumisvälineiden ketterää yhdistelyä palvelupaketeiksi.

Jos pitäisi päästä Kaarinasta Raision Myllyyn, matka sinne voisi taittua bussilla ja taksilla tai joukkoliikenteen, taksien ja tulevaisuudessa erilaisten yhteiskäyttöautojen avulla.

Yhteiskäyttöautot voivat olla arkipäivää etenkin kaupungeissa jo muutamassa vuodessa. OP-ryhmä on jo lähtenyt MaaS-liiketoimintaan mukaan.

Mikäli tulevaisuudessa liikkuminen rakennetaan erilaisista palikoista palveluna, yksityisautoja omistetaan entistä vähemmän, nuori polvi ei enää aja edes ajokortteja ja ympäristönäkökohtien merkitys kasvaa, voidaan ajatella, että myös kysyntä julkisille liikenneratkaisuille kasvaa ja niiden käyttöalue laajenee.

Tulevaisuuden liikkumisen hahmottelun lisäksi toinen olennainen kysymys on, mitä tavoitteita ratkaisulla halutaan saavuttaa. Ovatko tärkeimmät tavoitteet ympäristöystävällisyys, kustannustehokkuus, kasvun mahdollistaminen, julkisen liikenteen profiilin nostaminen vai yksinkertaisesti entistä suurempien massojen siirtely paikasta toiseen entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin tai jokin muu.

Kun tavoitteista vallitsee yhteisymmärrys, päätöskin on mahdollista tehdä.

Entäpä sitten reittivalinnat. Mitä, jos raiteet kulkisivat kehämäisesti keskusta-yliopisto-Tyks-Kupittaa-Martti-satama-Portsa-matkakeskus-keskusta -linjalla, kuten raitiovaunu liikennöi esimerkiksi Wienin Ringillä.

Kehälle tulevat linja-autot kaikista ilmansuunnista, jolloin keskustan linja-autoliikennettä voitaisiin vähentää. Samalla saataisiin ratkottua Kupittaan pysäköinti ja liikkumisongelmia. Lähijunista pääsisi helposti vaihtamaan keskusta-alueen kehäraiteelle.

Myös lähijunien hyödynnettävyys pitäisi miettiä. Muuttuuko raidelinjaus jo Turun päässä tunnin junan yhteydessä, jolloin nykyinen Turku-Salo-raide jäisi lähiliikenteen ja tavaraliikenteen käyttöön?

Nykyinen raide kulkee Littoisista, kulkee Varissuon läpi, sivuaa Laustetta. Lähijunaa voidaan ajatella samalla tavoin myös telakan, Raision ja Uudenkaupungin suuntaan, olemassa olevilla raideyhteyksillä.

Jos taas päädytään super- eli nivelbusseihin, voitaisiinko linja-autoliikennettä viedä torin kannen alle samalla kun toriparkkia ryhdytään tekemään?

Ratkaisussa on siis yhtä monta näkökulmaa kuin on tarkastelijaakin. Ensin on löydettävä yhteisymmärrys tavoitteista, mitä asioita päätöksellä halutaan saavuttaa. Tavoitteisiin peilaamalla valinta on mahdollista tehdä mahdollisimman kestävästi.

Sanna Vauranoja

Kaupunginhallitus (kok)

Kaarina