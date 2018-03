Onko Vapaavuori kokoomuksen Väyrynen?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren keinot kaataa sote- ja maakuntauudistus antaa aiheen epäillä, että kaiken taustalla on oma etu. Kansanedustaja Elina Lepomäen ja muiden Vapaavuoren näkemyksiin yhtyvien kokoomuskapinallisten toiminta lisää aihetta epäillä syitä vastustukseen.

Kapinalliset ovat keskittyneet uudistuksen vastustamiseen väitteillä, joilla on vähän yhteyksiä oikeaan tietoon. Keskeiset väitteet ovat, että uudistus lisää hallintohimmeleitä ja keskustan valta kasvaa. Tietääkseni puolueiden valta on kiistatta vain äänestäjien ratkaistavissa.

Hallintohimmeleistä saa oikeaa tietoa tutustumalla uudistuksen sisältöön www.alueuudistus.fi. Sieltä on selkeästi nähtävissä, että vanhoja hallintohimmelejä puretaan moninkertaisesti suhteessa uusiin. Asioihin perehtymällä saa myös tietoa, joka osoittaa, että uudistuksen tavoitteena on yhteinen etu.

Huomionarvoista on myös se, että kokoomuksen puheenjohtajan mukaan kapinalliset eivät ole pitkän valmistelun aikana edes pyrkineet vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Tämä on raskauttava asia kun tiedetään, että yleisen hyvinvoinnin turvaamisen kannalta uudistus on välttämätön.

Mainos

Syytä on myös kysyä, noudattavatko kapinalliset hyvinvointimme perustana olevaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa poliitikkoja kaikessa päätöksenteossa edistämään yleistä ja yhteistä etua.

Valitettavaa on se, että rikosseuraamuksia ei tule, vaikka monen kohdalla huoli omasta poliittisesta vallasta painaa vaakakupissa enemmän kuin yhteinen etu.

Yhteistä näille poliitikoille on muutosten vastustaminen ja tosiasioiden ohittaminen populistisilla tarinoilla, joihin sisältyy lupauksia, joiden toteuttaminen on mahdotonta. He ovat aktiivisia arvostelijoita, jotka eivät vaivaudu vaikuttamaan esittämällä rakentavia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Raskauttavaa on se, että maamme pääkaupungin pormestari syyllistyy yllyttämään yleisen edun vastaiseen toimintaan. Hänen mielestään useampikin hallituspuolueen edustaja joutuu pian tuskailemaan, äänestääkö ryhmäkurisyistä sote- ja maakuntauudistuksesta päätettäessä oman kaupunkinsa selkeän edun vastaisesti.

Nähtävissä on, että Vapaavuori ei halua uudistusta, jonka tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Yrittäessään torpata uudistuksen hän vetoaa kansanedustajien omaan etuun. Miksi? Siksikö, että se palvelee hänen omia valtatavoitteitaan?

Jarmo Laivoranta

Entinen kansanedustaja