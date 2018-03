Lukijalta: Uusi kulttuuriturismireitti kirkkojen välille

Kulttuuriturismi on Turun ja lähiseudun elinkeinoille ja sitä myöden myös kaupungille erinomainen tulojen lähde.

Parhaillaan valmistellaan asemakaavaa Koroisten alueelle, joka on merkittävä kristillisen (alunperin katolisen kirkon) vaikutuksen keskus.

Vielä on mahdollista tehdä siltamerkintä kaavaan kohdalle, jossa Maarian kirkolta tuleva tie tulee lähelle Aurajoen rantaa. Vastakkaisella rannalla on matala kohta, mistä on varhempina vuosisatoina kulkenut talvitie joen ylitse.

Eräällä piispa Henrikin pyhiinvaelluksella tuolle paikalle rakennettiin ponttonisilta, jota myöten pääsi kulkemaan Pyhän Katariinan kirkolle.

Ponttonisilta ei kuitenkaan vedenkorkeuden ja virtaaman suuren vaihtelun sekä jäidenlähdön vuoksi ole mahdollinen.

Esimerkiksi riippusillalla päästäisiin luomaan uusi kolmion muotoinen vaellusreitti Tuomiokirkon, Maarian kirkon ja Pyhän Katariinan kirkon välille. Se kulkisi Tuomiokirkolta suurelta osin Aurajoen olemassa olevaa rantaraittia Maarian kirkolle ja edelleen yllä selostettua reittiä pitkin Pyhän Katariinan kirkolle.

Näin yhdistyisivät myös ikivanhat Maarian ja Nummen pitäjien keskukset ja vanha Turku.

Heikki Hakala