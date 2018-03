Lukijalta: Valinnanvapaus toteutuu terveydenhuollossa heikosti

Yhdeksi sote-uudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu, että ihminen tarvitessaan pääsee lääkärille kohtuullisessa ajassa. Se kuulostaa todella vaatimattomalta tavoitteelta, sillä siihen ei sisälly vielä pienintäkään palvelun laadullista määritelmää. Palvelujen saatavuus on vasta se perustus, jolle laadukkaat palvelut rakennetaan.

Valinnan vapaus on potilaalle tärkeä laadun subjektiivinen osatekijä. Suomalaisessa terveydenhuollossa se toteutuu varsin heikosti.

Monissa terveyskeskuksissa potilaan mahdollisuuksia valita lääkärinsä rajoittavat monet hallinnolliset määräykset kuten esimerkiksi kotiosoite. Potilaan kannalta on epämiellyttävää, jos lääkäriä saa vaihtaa vain jonkinlaisen valitusmenettelyn kautta. Lääkärille se on vähintään yhtä kiusallista.

Sairaalamaailmassa eli erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus on vielä vähäisempää. Aikanaan kun oli ns. erikoismaksuluokka, "tavallinenkin duunari" saattoi valita, kenen potilaaksi sairaalaan halusi mennä. Hinta oli vain vähän tavallista hoitomaksua suurempi ja joka tapauksessa vain murto-osa siitä, mitä sama hoito yksityissektorilla maksaa.

Nykyään valinnanvapaus koskee vain varakasta väkeä, joka voi mennä vaikkapa leikkaukseen yksityissektorille.

Hyvin yleinen on myös se harmi, että uusintakäynneillä sairaalan poliklinikalla on aina eri lääkäri. Tätä epäkohtaa voi joskus paikata se, jos terveyskeskuksessa on oma tuttu lääkäri, joka voi tarvittaessa tulkita erikoissairaanhoidosta tulleita palautteita ja selvittää tapahtumien punaista lankaa.

Jotkut pyrkivät takaamaan itselleen enemmän valinnanvapautta ottamalla vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen. Tässäkin tapauksessa valinnanvapaus uhkaa kaventua, kun vakuutusyhtiöt ovat sitouttamassa vakuutuksen ottaneen omiin terveyspalveluihinsa.

Jatkossa voi olla epävarmaa, pääsetkö edes lääkärille. Se voi riippua siitä, näyttääkö portinvartijana toimiva vakuutusyhtiön sairaanhoitaja vihreää valoa.

Toki hoidon laadun objektiivisetkin tekijät ovat tärkeitä. Potilaan ei useinkaan ole mahdollista arvioida lääkärin todellista pätevyyttä. Titteli ei aina kerro kaikkea. Voi olla, että joku nuorempi kollega on taitavampi ja harjaantuneempi toimenpiteessä, jota erikoisalansa professori ei ole joutunut tekemään enää vuosikausiin.

Tämä tosiasia ei kuitenkaan tee valinnanvapautta turhaksi. Kukaan ei ole täydellinen. Mikään ei voi aina onnistua.

Vastoinkäymisetkin on helpompi hyväksyä omaan valintaan perustuvassa luottamuksellisessa hoitosuhteessa. Valitusten määrä ei aina kerro hoitovirheistä vaan ovat merkki huonosta hoitosuhteesta.

Minun mielestäni potilaalle ei ole oleellisinta, missä häntä hoidetaan: Terveystalossa, Mehiläisessä, Pihlajalinnassa vai Liedon terveyskeskuksessa. Oleellisinta ei ole hoitopaikan valinta. Potilaalle on tärkeämpää, kenen hoitoon hän pääsee ja tunteeko hän olevansa osaavissa käsissä.

Tätä tunnetta tukee hoitosuhteen jatkuvuus ja luottamuksellisuus: potilas tuntee lääkärinsä ja lääkäri potilaansa.

Monien terveyskeskusten toiminnan suurimpia ongelmia on ollut henkilöstön suuri vaihtuvuus. Mikä on sellainen "omalääkäri", joka vaihtuu vajaan vuoden välein?

Tulevien sote-keskusten suuri haaste onkin henkilöstön sitouttaminen. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että jos työ tuntuu mielekkäältä ja työtaakka omille hartioille sopivalta, työpaikkaa ei tee mieli vaihtaa.

Timo Teinonen

Lääketieteen tohtori

Liedon terveyskeskus