Lukijalta: Föli on paras joukkoliikenteen ratkaisuksi

Joukkoliikenne on Turussa ja ympäristökunnissa saanut varauksetonta kiitosta hyvänä joukkoliikennejärjestelynä. Turku on myös laajalti levinnyt asumisalue ja bussit pääsevät joka alueelle rattia kääntämällä.

Pian ovat nykykehityksen myötä liikenteessä olevat bussit sähkökäyttöisiä ja samalla ympäristöystävällistä joukkoliikennettä. Näin ei tule kohtuuttomien kustannusten paineita meille veronmaksajille ja reittejä voidaan muuttaa aina tarpeiden mukaan sekä tihentää ajovälejä kysynnän mukaan, kohtuuhinnalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Pitäisi kysyä joukkoliikennettä käyttäviltä mitä he haluavat ja miten he haluavat veroeuronsa käyttää. Myös muilta kaupungeilta on tullut halua matkia Turun mallia joukkoliikenteen järjestämiseksi samoin perustein kuin meillä Turussa nyt on toimittu.

Ylisuuret superbussit ja kiskoilla olevat pitkät raitiovaunuletkat eivät millään muotoa sovi keskikaupungin kapeisiin katuverkkoihin ja siltoihin, vaan ovat suorastaan muun liikenteen vahvana haittatekijänä katuverkossamme.

Nykyistä hyväksi todettua Föli-liikennettä vielä paremmaksi hiomalla saadaan kaikkia tyydyttävää ja hinnaltaan edullista liikkumista Suomen Turkuun.

Jouko Laakso

Rakennuslautakunnan jäsen, valtuuston varajäsen (ps)