Lukijalta: Sote lopettaa huutokaupan

Eläkeläinen Tuula Nikala-Soiha hämmästelee Turun Sanomissa 14.3. palveluasumisen hintoja.

On totta, että tehostettu palveluasuminen on kallista yksityisesti tuotettuna, mutta vielä kalliimpaa se on omana tuotantona.

Kunnat ovat ulkoistaneet hoivaa Attendolle ja muille yksityisille palveluntuottajalle yksinkertaisesti säästääkseen kustannuksista. Esimerkiksi tehostettu palveluasuminen maksaa kuudessa suurimmassa kaupungissa heidän oman tutkimuksen mukaisesti julkisesti tuotettuna 172 euroa ja yksityisesti tuotettuna 125 euroa vuorokaudessa.

Kirjoituksessaan Nikala-Soiha kysyy: "Ei kai meille ala syntyä samaa käytäntöä, joka oli vielä pitkään 1800-luvulla käytännössä: vanhukset huutokaupattiin ja vanhuksen sai hoitaakseen se, joka teki sen pienimmällä summalla."

Mikäli kilpailutus tehdään pelkkään hintaan perustuen, saavutetaan meidänkin mielestämme huonoja tuloksia. Sote-uudistuksen ajatus on kuitenkin antaa kaikille palveluntuottajille sama korvaus (ja asiakkaille sama itse maksettava asiakasmaksu), jolloin vanhus omaisineen voi valita itselleen sopivimman hoivakodin, aivan kuten Nikala-Soiha kirjoituksessaan toteaa.

Eli huutokaupasta ollaan sote-uudistuksen myötä pääsemässä pois. Lienee selvää, että tällöin parasta hoivaa tarjoavat yhtiöt, järjestöt tai julkisen sektorin yksiköt menestyvät parhaiten.

Sote-uudistus tai sosiaali- ja terveydenhuolto ylipäätään ei ole sen monimutkaisempi asia kuin muutkaan yhteiskunnan toiminnot, mutta hämmennys on ymmärrettävää. Uutisointi on keskittynyt yksisilmäiseen ja politisoituneeseen pelotteluun tai puolusteluun, jossa faktat joko tarkoituksella tai vahingossa unohtuvat.

Lauri Korkeaoja

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Attendo