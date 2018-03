Lukijalta: Valinnanvapaus pohjustaa tietä sote-palvelujen yksityistämiseen

Lukijoilta

Lukijalta: Korkeakoulujen tutkimustoiminta pyörii enemmän ulkopuolisella rahalla

Turun Sanomat uutisoi sunnuntaina 4.3. hankerahoituksen yhä suuremmasta roolista korkeakoulujen budjeteissa. Hankerahoitus on korostunut korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa jo pitkään, mutta viime vuosina se on keskusteluttanut erityisesti, sillä korkeakoulujen perusrahoitus on vähentynyt ja leikkauksia pienemmät lisäkohdennukset ovat tulleet hankerahoina. Samanaikaisesti korkeakoulujen perusrahoitusta on siirretty muutoinkin haluprosessien taakse. Muun muassa viime vuoden budjettikeskusteluissa lanseeratut tutkimuksen lippulaivahankkeet rahoitettiin siirtämällä yliopistojen perusrahoitusta erikseen haettavaksi.