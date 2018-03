Lukijalta: Korkeakoulujen tutkimustoiminta pyörii enemmän ulkopuolisella rahalla

Turun Sanomat uutisoi sunnuntaina 4.3. hankerahoituksen yhä suuremmasta roolista korkeakoulujen budjeteissa. Hankerahoitus on korostunut korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa jo pitkään, mutta viime vuosina se on keskusteluttanut erityisesti, sillä korkeakoulujen perusrahoitus on vähentynyt ja leikkauksia pienemmät lisäkohdennukset ovat tulleet hankerahoina. Samanaikaisesti korkeakoulujen perusrahoitusta on siirretty muutoinkin haluprosessien taakse. Muun muassa viime vuoden budjettikeskusteluissa lanseeratut tutkimuksen lippulaivahankkeet rahoitettiin siirtämällä yliopistojen perusrahoitusta erikseen haettavaksi.

Suomessa korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rahoitetaan enemmän ulkopuolisella rahoituksella kuin perusrahoituksella. Vuonna 2016 perusrahoitus kattoi 45 prosenttia tutkimuksen menoista, loput tulivat muualta haettuina. Useimmissa menestyvissä tutkimusmaissa perusrahoitus kattaa suurimman osan tutkimusrahoituksesta. Esimerkiksi Tanskassa perusrahoituksen ja hankerahoituksen suhde on toisinpäin.

Hankerahoituksella on oma tärkeä paikkansa, mutta valtion tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa tasapainon siirtäminen muutaman piirun verran perusrahoituksen suuntaan toisi pitkäjänteisyyttä ja ennakoivuutta. Samalla se auttaisi kohdentamaan kotimaassa hakemiseen kuluvia resursseja esimerkiksi EU:n tutkimusrahoituksesta kilpailuun. Tämä voisi aidosti kasvattaa rahoituksen kokonaismäärääkin.

Heikki Holopainen,

Asiantuntija, Sivistystyönantajat