Lukijalta: Mökillä kummittelee

Lukijoilta

Lukijalta: Turulla on loistava tulevaisuus

Kiistämätön tosiasia on, että pääkaupunkiseutu on Suomen metropoli. Yhtä lailla tosiasia on, että Tampere on muodostumassa Suomen kakkoskaupungiksi hyvän maantieteellisen sijaintinsa takia. Mikä on Turun rooli tässä kolmiossa?