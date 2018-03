Lukijalta: Miksi sähköbussit on unohdettu?

Turku ja Tampere aloittivat muutama vuosi sitten laajan selvitystyön raitiotien rakentamiseksi kumpaankin kaupunkiin. Kuten tiedämme suunnitelmat ovat edenneet jo käytännön toimiin Tampereella. Siellä on myös päästy sopimukseen valtion 30 prosentin rahoitusosuudesta.

Turun osalta päätöksiä ei ole minkään vaihtoehdon osalta vielä tehty. Turun kaupunginhallitus siirsi viime kokouksessaan (5.3.) asian päättämisen ensi syksyyn. Tuolloin esillä ovat vaihtoehtoina ns. superbussien hankinta tai raitiotien rakentaminen.

Mihin on unohtunut kolmas vaihtoehto? Sähköbussit.

Turussahan otettiin ympäristöystävälliset sähköbussit käyttöön vuoden 2016 syksyllä. Tällä hetkellä kuusi tällaista bussia liikennöi sataman ja lentoaseman välisellä osuudella. Ne ovat osoittautuneet erinomaisen luotettaviksi ja tuoneet Turulle myönteistä imagoa.

Turun joukkoliikenteen tulevaisuuden ratkaisuna sähköbussit ovatkin paras ratkaisu. Ne ovat kumipyörillä liikkuessaan joustavia ja tarjoavat reitin suhteen muuntautumiskykyisen vaihtoehdon. Ne ovat kustannuksiltaan ylivertaisia. Yhden raitiovaunun hinnalla saa peräti 6–7 sähköbussia.

Mikäli jostain syystä kaupunginhallituksemme ei halua ottaa sähköbussien ostamista kolmanneksi vaihtoehdoksi, olen sitä mieltä, että päätyminen superbussien hankintaan on selkeästi parempi ratkaisu kuin raiteisiin sidotut raitiovaunut.

Raitiotien rakentaminen ja käyttöönotto ovat monin verroin kalliimpaa kuin nivelbussien hankinta. Mikäli raitiotien rakentamiseen syksyllä päädyttäisiin, olisi päätös tehtävä ilman tietoa sen saamasta valtion tuesta. Tieto mahdollisesta tuesta ja sen suuruudesta voidaan liikenneministeriön liikenneneuvos Risto Murron mukaan saada vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Merkittävä, useiden satojen miljoonien arvoinen investointipäätös raitiotien rakentamisesta tehtäisiin siis ilman, että tiedettäisiin, mitä se tulisi maksamaan turkulaisille veronmaksajille!

Mikäli superbussien ja raitiotien rakentaminen ovat ainoat vaihtoehdot, niin superbussit ovat raitiotiehen verrattuna huomattavasti joustavampi ja kustannuksiltaan monin verroin edullisempi vaihtoehto. Niitä voitaisiin hankkia pienempi määrä, lähinnä aamu- ja iltapäiväruuhkien tarpeisiin. Ja hinta olisi päätöstä tehtäessä selvillä, sillä valtion tukea ei saa kaluston hankintaan, oli sitten kyse busseista tai raitiovaunuista.

Voi todeta, että investointipäätöksissä on luonnollisesti muistettava kaupungin taloudellinen tilanne. Turun kokonaisvelka on tällä hetkellä 750 miljoonaa euroa. Samaan aikaan meidän on peruskorjattava päiväkoteja, kouluja ja vanhainkoteja. Konserttitaloa odottaa kymmenien miljoonien peruskorjaus. Kotikaupunkimme on varauduttava myös uudisrakennustuotantoon.

Kun kaikkeen eivät rahat riitä, niin paras ratkaisu joukkoliikennettä hoitamaan olisivat huipputeknologiaa edustavat, energiatehokkaat sekä ympäristöystävälliset sähköbussit.

Jarmo Rosenlöf

sosiaalineuvos

Turun kaupunginvaltuutettu (sd)