Lukijalta: Maanpuolustus ei ole nollasummapeliä

Kun tieto ei luo tuskaa

Näinhän se on, että asianomainen esittää oman kapean näkemyksensä ja parhaan ymmärryksensä mukaisen käsityksen Suomen maanpuolustuksen tarpeista. Eikä siinä mitään, jokaisella on oikeus demokraattisessa maassa näin tehdä.



Näkemys on yleensä kapea, kun tieto kokonaisuuden kompleksisuudesta ei ole vielä ruvennut luomaan tuskaa. Kun ihmiselle alkaa valjeta tieto siitä, miten vähän lopulta tietää, niin silloin ei kirjoittajan näkemys enää olisi noin yksioikoinen.



Suomalaiset eivät osallistu operaatioihin testatakseen kalustoaan kaukaisten maiden kuumissa olosuhteissa. Suomalaiset eivät osallistu rauhanturvaoperaatioihin ensisijaisesti harjoitellakseen yhteistoimintaa, vaan ne harjoitukset toteutetaan aivan erikseen.



Rauhanturva operaatioiden tarkoitus on humanitäärinen ja niiden tarkoitus on rauhoittaa kriisipesäkkeitä ja saattaa valtiot turvallisen kehityksen tielle. Mitään muuta tavoitetta ei ole ja sellaisia on turha väkisin keksiä, kuten kirjoittaja nyt on tehnyt. Oheishyötyjä toki aina kertyy, mutta ne ovat sivuroolissa.



On hienoa, että maanpuolustuksesta kiinnostuneet keskustelevat aktiivisesti kaikesta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvasta, koska keskustelun myötä näkemykset avartuvat.



Onnea Ekim Özdemirlle opintoihin.

