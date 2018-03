Lukijalta: Turkulaisille päättäjille

Näkyy sitä olevan vielä järkeäkin

Näkyy sitä olevan vielä jollakin vähän järkeäkin, kun puhutaan ratikoista tai muusta joukkoliikenteen kehittämisestä.



On aivan aidosti nyt tutkittava asiaa siinä mielessä, että mihin miellä on varaa, mistä nykyisestä toiminnosta on tingittävä, jos vaikka joku ratikka halutaan kaupunkiin.



On tutkittava, voidaanko 20% satsauksella saada 80% tulos. Tämä on yleisesti johtamisen ohjenuora. Jos 100% satsauksella saadaan 100% tulos, niin se tarkoittaa, että laittamalla 80% lisää hankkeeseen saadaan 20% lisäarvo,. jolloin väistämättä herää kysymys, onko hankkeesta aidosti hyötyä kaupungin veronmaksajille.

