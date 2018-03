Lukijalta: Ihmeellistä ja kummallista kerrassaan

Salon kaupungin työllisyystilanne on hiljalleen paranemassa. Tammikuun työttömyysprosentti oli 12,9 eli työttömiä oli 3173, mikä on noin 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Kunnan maksamat työmarkkinatukikustannukset ovat myös olleet hienoisessa laskussa. Viimeisin maksu (12/2017) oli 370 000 euroa, ja vuodelle 2018 on budjetoitu kyseisiin kustannuksiin yhteensä 4,8 M€.

Kaupungin työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on omalta osaltaan parantaa tätä edelleen haasteellista tilannetta. Viimeisten vajaan 10 vuoden aikana Salosta on hävinnyt lähes 7000 työpaikkaa ja paikkakunta on käynyt läpi Suomen suurimman ja kovimman rakennemuutoksen.

Kaupungin työllisyysohjelmassa määritellään puitteet ja painopisteet työllisyyspalveluiden toiminnalle. Tekemistä ja tukemista on paljon, joten jollakin tavalla toimintaa on linjattava ja rajojakin vedettävä.

Kaupungin työllisyysavustusta voidaan myöntää sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Avustettavan toiminnan tulee tukea tai täydentää Salon kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa ja kaupungin työllisyysohjelman 2017–2018 tavoitteiden toteutumista.

Ratkaisevaa yhdistyksen hakemuksen arvioinnissa on sen selvittäminen, onko yhdistyksen toiminta työllisyysohjelman mukaista eli kohdistuuko toiminta suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen vai onko yhdistyksen toiminta muuta toimintaa, jota avustetaan muulta hallinnonalalta.

Runsaasti julkisuudessa ollut Ihme ja Kumma Tuki ry:n hakemus ei tue työllisyyspalveluiden toimintaa eikä ole työllisyysohjelman 2017–2018 mukaista. Yhdistyksen hakemus koski avustusta kehitysvammaisten osatyökykyisten nuorten työllistymiseen työpajatoiminnan kautta.

Kaupungin sosiaalityön palvelut tukee Ihme ja Kumma Tuki ry:n toimintaa 15 000 eurolla vuonna 2018 (vuonna 2017 tuki oli 10 000 euroa). Avustus sisältää myös yhdistyksen järjestämien vapaa-ajantoimintojen tukemisen. Vapaa-ajan toiminta on avointa kaikille kehitysvammaisille.

Kaupunki on lisäksi tukenut yhdistystä myös myöntämällä kaupungin omaa työllistämislisää kaupungin kriteereiden mukaisesti (v. 2017 11 400 euroa). Kaupunki voi myöntää työllistämislisää salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän tai nuoren alle 30-vuotiaan työllistämiseen. Työllistämislisän myöntämisperiaatteet eivät siis ole samat kuin työllistämisavustuksen. Työllistämislisää on mahdollista hakea myös tänä vuonna.

Eli tukea kaupungilta Ihme ja Kumma on saanut toimintansa pyörittämiseen kaupungilta merkittävästi, vuoden 2017 aikana yli 20 000 euroa.

Perusteet työllisyysavustuksen päätöksenteolle ovat mielestämme hyvin selvät, ja siihen nähden on todella vaikea ymmärtää aiheesta aikaan saatua julkista kohua, erityisesti kun ottaa huomioon edellä esitetyt yhdistykselle jo maksetut tuet.

Toivottavasti yhteistyölle eri toimijoiden kanssa on jatkossa löydettävissä rakentavampia tapoja, kuin mitä tässä Ihme ja Kumma Tuki ry:n tapauksessa olemme saaneet ihmeeksemme ja kummastellen seurata.

Janne Hyvärinen

Kehityspäällikkö

Minna Virta

Työllisyyspalveluiden esimies

Eeva Purhonen

Sosiaalipalveluiden johtaja

Salon kaupunki