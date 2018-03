Lukijalta: Auta itseäsi jotta voisit auttaa muita

Olen toiminut pitkään vapaaehtoistyössä vanhojen ihmisten parissa Sotaveteraaniyhdistyksessä ja Punaisessa Ristissä. Näissä toimissa on tarkoitus ja kova halu auttaa muita ihmisiä.

Moneen otteeseen olen havainnut ympärilläni vapaaehtoisia, jotka tekevät mahtavaa työtä, mutta itseään säästämättä ja väsyen.

Kovasti olen kannustanut heitä muistamaan tärkeän periaatteen; jotta pystyisit auttamaan, sinun on ensin autettava itseäsi jaksamaan.

Jossain vaiheessa huomasin, että hetkinen, sehän koskee minuakin. Tällaisten vanhenevien ihmisten osalta se merkitsee ainakin neljää tärkeätä asiaa. Sinun pitää kuulla ja nähdä sekä huolehtia ravinnosta juominen mukaan lukien ja jotta jaksaisit, sinulla on oltava riittävästi lihasvoimaa.

Niinpä noin vuosi sitten päätin alkaa huolehtia itsestäni.

Terveyskeskusjärjestelmä Turussa toimi hyvin ja sain itselleni toimivan suhteen Käsityöläiskadun terveysasemaan. Perusjuttujen selvittely ja korjaaminen on sujunut hyvin ja sitten päätin tarttua yllä mainitsemiini neljään perusasiaan.

Aloitin kuulosta. Kirjoitin asiasta lukijan kolumnin viime toukokuussa. Kuuloni tutkittiin ja havaittiin alentuneen. Jotta en pidentäisi julkisen puolen jonoja, olin tutkimuksissa yksityispuolella. Laitteet maksoivat paljon, mutta kuulo on nyt hyvä ja kun kustannukset jakautuvat monelle vuodelle, itseen sijoittaminen on kannattavaa.

Seuraavaksi korjattiin näkö. Olen käynyt näkötutkimuksissa yksityislääkärillä pitkään joka toinen vuosi. Nyt oltiin siinä vaiheessa, että silmälaseja vahvistamalla ei enää priimaa saada aikaan, kun kaihi alkaa himmentää katsetta.

Vielä näkö kyllä riitti ajokorttiin, mutta päätin, että nyt hoidetaan kaihi pois. Näin tehtiin ja molemmat silmät leikattiin samalla kertaa. Tunnin kesti, eikä sattunut yhtään. Tämäkin tehtiin julkisia ruuhkia pidentämättä yksityisesti. Maksoi taas paljon ja Kelakorvaus on olematon, mutta laskin taas, että usealle vuodelle jaettuna se ei ole kohtuuton hinta siitä, että maailma valkeni.

Puoleen vuosisataan ensimmäistä kertaa en tarvitse silmälaseja kaukonäköön eli ajaessani autoa. Linssien vaihdosta on nyt kuukausi ja talviaurinko häikäisee kovasti. Tarvitsen aurinkolasit vahvuuksilla. Kun nyt olen ajanut myös autoa hämärässä, kysyin vaimoltani, miksi kaikki vastaantulevat autot ajavat kaukovaloilla. No eiväthän ne aja, mutta hämäränäkö on niin paljon parempi, että se tuntuu siltä.

Kaksi vaihetta on vielä jäljellä. Luulen, että ravinnon osalta juurikaan ei tarvitse tehdä mitään. Ympärivuotisena kalastajana kalaa syödään niin paljon, että olen onnistunut vakuuttamaan kotona, että saunamakkara on kala. Kasvihuonekin on mökillä, joten vihanneksia tulee ja kuluu.

Lihasvoiman hankintaan täytyy kyllä panostaa enemmän. Mökkiläisinä kyllä liikumme paljon luonnossa ja rannemittari kertoo, että vähintään 10 000 askelta tulee lähes joka päivä.

Kuitenkin vanhojen ihmisten tärkeimmät lihakset ovat jaloissa ja käsissä. Jotta jatkossakin tuolista nousu ja kyykistely onnistuu, tarvitaan säännöllistä lihasharjoittelua. Käsiin tarvitaan voimaa muun muassa kauppakassien nosteluun ja sormiin puristusvoimaa, jotta maitotölkin mahdoton korkki aukeaa.

Siispä totean uudelleen, pystyäksenne auttamaan, auttakaa ensin itseänne. Kuten huomaatte, minä olen niin tekemässä.

Pekka Paatero Läänin sosiaali- ja terveysneuvos, emeritus