Lukijalta: Säkylän talous jo erittäin vahva

Lähiseutu ennusti: Säkylä ei selviä enää milloinkaan alijäämistään. Kuinkas kävi! Säkylän kunta on pannut töpinäksi talouden kohentamisessa. Jo nyt talous on kääntynyt erittäin vahvaksi.

Kunnan taseen alijäämä on katettu kokonaan ja talous on käännetty ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan toimintavuosi on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Säkylän velka lisääntyi suurien investointien vuoksi. Keskeinen ja miljoonia nielevä oli kouluinvestointi. Tarpeellisiksi ja hyviksi havaitut investoinnit kasvattivat Säkylän velkaa. Investointien lisäksi kunnallistalouden vaikeat ajat vaikeutti myös Säkylän talouden hoitoa. Tilinpäätökset kääntyivät alijäämäisiksi.

Tilinpäätöksistä löytyi hyvääkin vaikeina kunnallistalouden aikoina. Konsernitase näytti, että Säkylällä on myös omaisuutta. Siitä ei tiedotusvälineissä paljoa kerrottu.

Säkylä tekee kunnanjohtaja Teijo Mäenpään mukaan vuodelta 2017 erittäin vahvan tilinpäätöksen. Taseen alijäämä tulee kokonaan katetuksi ja tase kääntyy 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Samalla Säkylä onnistui säilyttämään hyvän palvelutason ja pystyi vuosittain investoimaan myös tulevaisuuteen. Lämpimät onnittelut topakalle kunnalle!

Säkyläläisen mieltä lämmittää myös kuntaliitoksen jälkeinen hyvin käynnistynyt yhteiselämä hyvän naapurin eli entisen Köyliön kunnan kanssa. Kuntaliitosjupakan takia Säkylään perustettiin oma lehti, jossa myös allekirjoittanut toi esille sen, että mahdollinen kuntaliitos naapuri-Köyliön kanssa on paras ratkaisu. Kuntaliitos Köyliön kanssa näytti luonnikkaalta monelta kantilta katsottuna.

Säkylällä ja Köyliöllä oli jo paljon yhteistyötä ja oltiin kuin samaa 'perhettä'. Allekirjoittaneelle oli kertynyt pitkäaikaisena paikallisena 'lehti-immeisenä' melkoinen tuntemus naapuri-Köyliöstä ja sen asioista, mutta sapiskaa tuli etenkin Eura-liitosta kannattavien kirjoituksissa. No! Ne ovat nyt menneitä. Säkylä voi hyvin.

Kunnanjohtajan mukaan Säkylä on lyhentänyt investointihankkeisiin otettuja lainoja viimeisen 26 kuukauden aikana 10,6 miljoonaa euroa. Lainamäärä on pudonnut 18,8 miljoonasta 8,2 miljoonaan (helmikuun 2018 tilanne). Pitkäaikaislainaa on noin 1170 euroa asukasta kohti maan keskiarvon ollessa liki 3000 euroa.

Säkylän erittäin vahvan rahoitustilanteen takaa löytyy monien vuosien ponnistelu. Parannettiin toiminnan tehokkuutta, panostettiin vahvasti yritystoimintaan ja työllisyyden edellytyksiin, uudistettiin kunnan palveluja ja vietiin kuntaliitoksen mahdollisuuksia käytännön konkretiaksi.

Kiitokset kunnan päättäjien ja virkajohtajien lisäksi kuuluu kunnan henkilöstölle. Kunnan koko henkilöstö on tehnyt kunnanjohtajan mukaan tärkeää työtä yhteisen taloustavoitteen hyväksi ja henkilöstö on hienolla tavalla sopeutunut moniin viime vuosien muutoksiin.

Suoma Tirkkonen

toimittaja, Säkylä