Vast: Sananvaltaa

20vuoden kokemuksella voin sanoa ettei susista ole ollut mitään ongelmaa, ongelma on edelleen tämä massiivinen pelon ja kauhun levittäminen joka tapahtuu jahtimiesvetoisesti uutisoinnin yhteydessä. Jos susi jossain vilahtaa niin aina on koulu lähellä , tieto levitetään kautta Suomen jolloin uutisoinnin kautta saadaan pelko ja kauhu levitettyä. Hevos- ja lammastilojen pitäjät ja koiranomistajat ovat käyttäneet sanavaltaansa ja huolehtivat eläimistään, eikä susi ole vienyt yhtään eläintä. Rattijuopot on koululaisille ja lasten vanhemmille suurin uhka, eipä ole sanavaltaa pahemmin käytetty.