Turun Sanomat on julkaissut vakuutuslääkäreitä koskevan artikkelin ja myös uutisen, jossa maamme tilaa maailman valtioiden korruptiolistalla analysoidaan. Vakuutuslääkärit saivat "puhtaat paperit", jutun mukaan järjestelmä noudattaa tasapuolista käsittelyvaatimusta ja on aina puoluettomasti toimiva ja kaikkien potilaiden edun mukainen.

Vanhana toimittajana olen tottunut siihen että asioita pengottaessa on aina viisainta, jos tutkii rahan liikkeitä: mistä raha tulee, ja minne se menee. Vakuutuslääkärien tapauksessa raha tulee vakuutusyhtiöiltä ja menee lääkärin taskuun.

Itse systeemi on siis korruptiivinen.

Olen tutkinut useita vakuutusriitatapauksia, joissa väärin itsensä kohdelluksi kokenut vammapotilas on joutunut taistelemaan vakuutusyhtiötä vastaan useissa oikeusasteissa. Ja lähes jokaisessa tapauksessa on oikeusistuin antanut päätöksen pelkästään vakuutusyhtiön lääkärin lausunnon perusteella.

Tämä sotii oikeuskäsitystämme vastaan rumasti: oikeusistuin perustelee tekemäänsä päätöstä toisen osapuolen lausunnolla, toista ja hänen mahdollisia todistajiaan (hoitavat lääkärit) ei edes kuulla tapauksen käsittelyssä.

Tuomarit, joilla ei ole lääketieteellistä koulutusta tai ymmärrystä, pitävät vakuutuslääkärin lausuntoa ainoana oikeana ja siten oikeudellisen ratkaisun perusteena. Jos heidän joukossaan on lääkäri, kollegiaalisuus ratkaisee.

Ehkä Suomessa ei suoraa korruptiota olekaan kovin paljoa. Suuryrityksemme tekevät lahjontaoperaationsa ulkomailla, tämä päätyy kotimaisen median uutisiin vasta kun lahjontaepäilyistä syntyy maailmalla riittävästi kohua ja siitä on pakko uutisoida.

Suomalainen korruptio on rakenteellista ja se on piilotettu sovellettaviin käytäntöihin. Vakuutuslääkärien kohdalla tämä on usein nähtävissä kaikkein selvimmin. Tästä syystäkö on vuosikymmenten ajan noudatettu salaamista?

Potilaan oikeusturvan kannalta olisi tärkeä tietää, kuka on vakuutuslääkäri, kun lääkärinhoitoa lähtee etsimään. Lääkärien vastaanottojen ovenpielissä pitäisi olla selkeästi lääkärin nimen ja erikoistumistittelin lisäksi aina maininta, jos asianomainen toimii myös vakuutuslääkärinä. Näin potilaat, etenkin traumapotilaat voisivat vältellä vakuutusyhtiöiden agentteja hoitoja tarvitessaan.

Onneksi Suomessa on vielä joitakin lääkärinvalansa velvoittavaksi tuntevia lääkäreitä. Heitä on vain potilaiden vaikea löytää.

Harri Kumpulainen

toimittaja, kirjailija

Turku